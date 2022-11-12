Сколько дополнительных выходных будет у белорусов в 2023 году? 12.11.2022, 19:45

Нас ждет ряд переносов рабочих дней.

«Посмотрел календарь на 2023 год. 2 января выпадает на понедельник. Получается, у нас и за первое число дополнительного выходного не будет (раз все равно воскресенье), а потом еще и за второе отрабатывать?», - спросил у aif.by житель Гродно.

2 января будет выходной. Отрабатывать этот день не нужно. Это стало возможным благодаря указу, принятому в конце 2019 года, согласно которому выходным днем объявили не только первый день года, но и второй.

Всего в 2023 году белорусов ждут сразу 8 дополнительных выходных. В 2022 году таких дней у нас было всего 5 из-за того, что многие праздничные нерабочие дни выпадали на субботу или воскресенье, в 2021-м – 4, в 2020-м – 7.

Также в 2023-м предусмотрен ряд переносов рабочих дней. Так, рабочий день 24 апреля (понедельник) переносится на субботу 29 апреля, рабочий день 8 мая (понедельник) переносится на субботу 13 мая, рабочий день 6 ноября (понедельник) переносится на субботу 11 ноября.

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