Херсонцы второй день выходят встречать украинских военных, празднуют освобождение города 12.11.2022, 19:51

Жители города приходят на площадь Свободы, где протестовали против оккупации РФ.

Жители Херсона второй день подряд выходят на площадь Свободы в центре города – встречают украинских военных и празднуют освобождение города, пишет «Гордон».

На видео видно, что люди пришли с украинской символикой и флагами, некоторые – с плакатами. У одного мужчины в руках был плакат «Херсон ждал ЗСУ».

Как отметил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, жители города провели в оккупации восемь месяцев. «Херсон дома. Люди ждали нас восемь месяцев. Восемь месяцев, каждый день шла борьба за каждый сантиметр нашей земли! И вот мы здесь! Впереди много работы – разминирование, стабилизационные действия, ремонты сетей. Все это сделаем! Все отстроим и восстановим», – написал он.

Днем 12 ноября о возвращении в Херсон сообщили Нацполиция, СБУ и военная администрация. Они приступают к служебным обязанностям. На видео, опубликованном главой ОВА Ярославом Янушевичем, слышно, как сигналят машины. Он отметил, что в городе невероятные настроения. Люди продолжают праздновать освобождение областного центра на площади.

Видео, как они поют и танцуют с флагами, публикуют также в сети.

Площадь Свободы – это место, где херсонцы весной проводили массовые митинги против российской оккупации.

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