Как белорусам поступить в немецкий университет 1 12.11.2022, 21:06

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Обучение в государственных вузах Германии - бесплатное.

Высшее образование в Германии — одно из лучших в Европе. Попасть в немецкие университеты могут и иностранцы, однако для этого нужно соответствовать определённым критериям. Most pассказывает, как белорусу поступить в вуз в Германии.

Понять, куда поступать

Перед тем, как поступать в немецкий вуз, нужно понять, какими они бывают.

Прежде всего, в Германии есть университеты (Universitäten). Это высшие учебные заведения, обучение в которых больше теоретическое и исследовательское. Некоторые из таких вузов вообще могут специализироваться только на одном направлении. Например, Высшая медицинская школа в Ганновере.

Второй вид вузов — практические университеты (Hochschulen für Angewandte Wissenschafte, или Fachhochschulen). Как понятно из названия, упор там делается на стажировках, практических семестрах, проектах и так далее.

Художественные и музыкальные университеты (Kunst– und Musikhochschulen). Это единственный вид вузов, куда можно поступить без абитура (о нём чуть позже). Правда для этого нужно обладать особым талантом. Все остальные сдают вступительные экзамены.

Вузы в Германии бывают государственными, частными и церковными. Обучение в госуниверситетах обычно бесплатное, кроме земли Баден-Вюртемберг — там студентам не из стран ЕС нужно платить.

Повысить уровень образования

Чтобы иметь право на поступление в немецкий университет, нужно получить так называемый Abitur (абитур) — свидетельство о квалификации. Оно выдаётся школьникам в Германии после окончания 12-13 классов и сдачи выпускных экзаменов.

Из-за разницы в системах образования, иностранцам не из ЕС чаще всего приходится дополнительно подтверждать свою квалификацию. Если поступать в Германии после 11 классов беларусской школы и без высшего образования, то сначала нужно отучиться два семестра в подготовительном колледже (Studienkolleg).

Занятия в колледже бесплатные и проходят по-немецки. Поэтому для зачисления нужно предоставить сертификат, который подтверждает владение этим языком хотя бы на уровне В1.

Перед началом обучения нужно выбрать направление, на которое вы планируете поступать в университет. В соответствии с этим будут отобраны предметы — около пяти-семи. Само собой, будет делаться упор на немецкий язык, так как для обучения в вузе нужно владеть им, как правило, на уровне от В2 (но каждый университет сам определяет условия).

После двух семестров в Studienkolleg нужно сдавать экзамены, по результатам которых выдаётся абитур. Именно на итоговые оценки колледжа будет ориентироваться приёмная комиссия вуза.

В Studienkolleg не нужно учиться, если есть хотя бы один оконченный год в университете. В этом случае можно поступить на ту же или смежную специальность. Если есть степень бакалавра (четыре года в вузе), то разрешается поступать на любое направление.

Поступить в университет

С абитуром на руках можно поступать. Обычно в университетах нет вступительных экзаменов — принимают на основании среднего балла и внутривузовских критериев. Однако в Германии есть особо популярные направления, для которых действует так называемый Numerus clausus (NC) — если абитуриентов больше, чем мест, то возможен квалификационный отбор, а также дополнительные условия приёма, устанавливаемые вузом.

Чтобы узнать условия зачисления на подобные специальности (и на другие тоже), абитуриенту из Беларуси лучше связаться с международным офисом выбранного университета или узнать всё информацию на сайте Службы подачи заявок в университеты для иностранных студентов.

Обычно для поступления в немецкий вуз требуется:

официально заверенная копия абитура;

итоговые оценки из школы, с официальным переводом;

официально заверенные копии аттестатов о высшем образовании, если они есть;

фотографии, как на паспорт;

ксерокопия паспорта (страница с фото и именем);

официально заверенные копии языковых сертификатов.

При подаче заявлений на специальности из списка NC советуют выбирать менее популярные университеты и рассылать документы в разные вузы. Можно попробовать выиграть место в лотерее.

Еще один совет: подавать документы на старт занятий стоит в летнем семестре. Дело в том, что обучение в немецких вузах делится на два семестра — зимний (начинается с сентября или октября) и летний (с марта или апреля). Примерно по 25 процентам программ бакалавриата можно начинать обучение весной.

Зачислиться и оформиться

Информацию о зачисление или отказе рассылают по почте. В первом случае письмо придёт в августе/сентябре или в феврале/марте, в зависимости от того, с какого семестра начинается обучение. Отказы приходят немного позже. После получения извещения о положительном решении нужно сразу оформиться в университете.

Далее следует зарегистрироваться по месту проживания и получить разрешение на пребывание в стране с целью обучения. Это делается на основании студенческой визы. Оформить её можно после зачисления в вуз, но лучше — ещё на этапе подачи документов или даже перед поступлением в подготовительный колледж.

Стоит помнить, что студенческая виза выдаётся на три месяца. Её можно продлить на срок до полугода, если вы не успели зачислиться в вуз. Также не нужно забывать, что выданную ранее туристическую визу переоформить в студенческую не получится.

Показать, что студент не бедный

Хоть обучение в государственных вузах Германии и бесплатное, но при оформлении студенческой визы нужно подтвердить свою финансовую состоятельность. Чаще всего это можно сделать с помощью специального заблокированного счета, на котором должно быть 11 208 евро в год. При этом вводится лимит на снятие средств — 934 евро в месяц.

Подтвердить платёжеспособность могут также родители или гражданин Германии, который выступает финансовым поручителем. Есть варианты со стипендиями для особо одарённых студентов.

Платить за обучение в государственных вузах не нужно, за исключением земли Баден-Вюртемберг — там с иностранных студентов берут по 1 500 евро за семестр. Однако кое-какие расходы предусмотрены и в других регионах.

Прежде всего, это семестровый сбор. Его размер составляет от 100 до 400 евро, деньги идут на оплату работы администрации, студенческого самоуправления и студенческих организаций, которые помогают и консультируют учащихся по вопросам финансирования, жилья, отдыха, улучшения условий обучения и так далее. Во многих вузах в эту сумму входит бесплатный проезд в общественном транспорте города и окрестностей.

Получить стипендию или найти подработку

В Германии у студентов есть несколько способов поправить своё финансовое состояние. Подработку закон не запрещает, но строго регулирует. К примеру, можно устроиться в родной университет. Этот вариант наиболее полезен, так как работа с вязана с получаемой специальностью. Но никто не запрещает подрабатывать официантом или грузчиком «на стороне».

Иностранные студенты могут работать от 120 до 240 неполных дней и не больше 20 часов в неделю. Чтобы увеличить лимит, нужно разрешение от миграционных властей. Кроме того, учащийся университета не может быть самозанятым. Также стоит помнить, что, если студент зарабатывает больше 520 евро в месяц, он должен платить налоги.

Студенты из Беларуси могут рассчитывать на стипендии. Подаваться на них стоит сразу после поступления. Есть различные варианты финансирования с помощью специальных фондов, изучить их можно тут. Кроме того, сами вузы могут платить поощрения за успехи в учёбе, научной работе и даже спорте.

Заселиться в интернат или снять комнату

Пожалуй, одной из самых больших статей расходов станет жильё. В немецких вузах нет бесплатных общежитий, поэтому комнату или квартиру студенты ищут сами. Можно обратиться в международный офис университета за помощью.

Самый дешёвый вариант — комната в студенческом интернате: она обойдётся от 200-300 евро в месяц. Чтобы получить место, нужно обратиться в международный офис вуза. Узнать больше о комнатах и условиях можно с помощью поисковика.

Второй вариант — съёмная комната или квартира. В поиске может помочь студенческий союз выбранного вуза.

Помимо оплаты за жильё, студенту нужно оформить медицинскую страховку (около 100 евро).

Обычно все месячные расходы составляют до 1000 евро, в зависимости от потребностей.

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