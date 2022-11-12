Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя

Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя9
- 12.11.2022, 20:23
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Эмоциональное видео.
В Сеть попали кадры встречи внука – воина Вооруженных сил Украины с родной бабушкой в освобожденном Херсоне. Как сообщает censor.net, кадры публикуют соцсети.
- Украинский воин заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка, - говорится в сообщении.
До слёз...— Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) November 12, 2022
Украинский воин заходит в свой дом в Херсоне где его встречает родная бабушка. pic.twitter.com/1w8r7n9ahe