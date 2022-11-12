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Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя

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  • 12.11.2022, 20:23
  • 9,626
Бабушка в Херсоне на коленях встречает своего внука-освободителя

Эмоциональное видео.

В Сеть попали кадры встречи внука – воина Вооруженных сил Украины с родной бабушкой в освобожденном Херсоне. Как сообщает censor.net, кадры публикуют соцсети.

- Украинский воин заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка, - говорится в сообщении.

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