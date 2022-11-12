«Путин уйдет на дно» 10 12.11.2022, 20:34

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В конце текущего года и в 2023 году Украину, Россию и весь мир ждут большие изменения.

Украинская армия освободила Херсон и правобережье Херсонской области. Уже в марте 2023 года Украина может вернуть Крым, а в июне будут все шансы торжественно устроить парад в Киеве по случаю капитуляции российской армии. Самый опасный период для Украины и мира будет в декабре, именно тогда Путин может принять решение о стратегическом ядерном ударе, но помешать ему может «дворцовый» переворот. А уже в марте кремлевский диктатор «уйдет в пучину», после чего начнется распад РФ, а Украина займет свое место в демократическом мире, побеждающем тоталитарные режимы. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал астролог Влад Росс.

– Украинские войска вошли в Херсон. Какой прогноз вы можете дать по дальнейшему развитию событий на фронте?

– Самое главное для наших войск — это взять Мелитополь. Потому что, как только украинские войска возьмут Мелитополь и Бердянск – мы победим. Однозначно это будет происходить в ноябре-декабре месяце. В это время в небе сохраняется страшная квадратура между планетами Уран и Сатурн, при которой РФ всегда проигрывает все войны. Например, в мае-июне 1941 года Гитлер внезапно перешел в наступление на Советский Союз. Потом Сталин решил пойти на Харьков в 1942 году, в то лето тоже был этот аспект, и его армия была полностью разгромлена. Такой же аспект будет сохраняться до конца этого года, поэтому у ВСУ есть все шансы забрать столько территорий, на сколько у них хватит сил и поставляемого Западом вооружения.

– А какие опасные периоды для украинской армии могут быть в ближайшее время?

– Лунное затмение 8 ноября, плюс-минус три-четыре дня, с ним всегда связаны водные стихии. Это 124 саросный цикл солнечного затмения, которое было 25 октября, и распространяется он на коридор лунного затмения 8 ноября.

В прошлый раз 124 саросный цикл проигрывался восемнадцать с половиной лет назад, тогда подводные толчки в Индийском океане привели к цунами, которое унесло жизни свыше 250 тысяч человек. Поэтому особенно опасный период – это 8 ноября и неделя после него, а также период 22.12.2022 года, где наибольшее количество двоек. Вот цунами прошлого саросного цикла произошло как раз на Рождество, и в этом году рождественский праздник может быть связан с тем, что Путин может нанести стратегический ядерный удар по Нью-Йорку, Вашингтону, Лондону или Брюсселю.

– Это может случиться уже в декабре?

– Да. Путин раньше сказал, что нет смысла нападать ядерным оружием на Украину. Он хочет разнести Вашингтон, Нью-Йорк. На форуме «Валдай» он не скрывал, что все это закат эпохи Запада и он принял решение уничтожить стратегическим ядерным оружием все большие города в США и Европе.

Это психически абсолютно ненормальный человек. Еще Нострадамус писал, что воплощение ужаса спустится с небес. Так он описывал взрыв атомной бомбы. Значит, преемник придет в 1999 году, а единственный преемник тогда был как раз Путин, который пришел к власти. Было очень большое длительное затмение над Европой, то есть это тот человек, который может уничтожить Европу. С ним еще связано возрождение Чингисхана и будет он править от марса до марса, то есть от марта до марта по другим данным. То есть, действительно, он пришел в марте 2000 года и, возможно, в марте 2023 года он исчезнет и закончится его существование. В любом случае он пришел на войне и уйдет на войне. Самое опасное время – до марта 2023 года в связи с разрывами атомных бомб.

– А что может помешать Путину применить ядерное оружие или это неизбежно?

– Может случиться «дворцовый» переворот. Тем более мы сейчас видим ожесточение «бульдогов под ковром», которые друг на друга рыкают. Например, появился этот Евгений Пригожин, который по сути снял с должности российского генерала Александра Лапина и поставил своего Суровикина по прозвищу «Армагеддон». К слову, различные прозвища даются неслучайно. Потом они могут проигрываться в жизни и Суровикин действительно может устроить Армагеддон всему миру.

Видно, что власть под Путиным пошатнулась и вероятность «дворцового» переворота все ближе. Ощутимый ракурс этого может быть в феврале, когда планета Сатурн – символ большого несчастья, соединится с Юпитером – символом власти Путина. Тем более, что все подобные ситуации происходят в России либо в октябре-ноябре, тот же октябрьский переворот, либо Февральская революция, которая по новому стилю пришлась на март. Кстати, в марте ушел и Сталин. И в марте Плутон войдет в зодиакальный знак Водолея, а это символ смерти, разрушения. А Россия находится под знаком Водолея. К слову, всегда, когда Плутон входит в знак Водолея, Россия теряет Крым. То есть у Украины есть все шансы весной отобрать Крым.

– Ранее в одном из интервью вы говорили, что война в Украине завершится осенью 2023 года…

– Не совсем. Я говорил, что освобождение территорий может произойти в июне, когда Уран войдет в «дом недвижимости» Украины, в четвертый дом гороскопа. Уран – это освобождение, резкие перемены, когда могут сбежать орки. И действительно очень хороший аспект марта у нашего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, он начнет интенсивно выигрывать войну. Юпитер – символ счастья, успеха и побед – будет в соединении с его Марсом, планетой войны. Поэтому большой перелом может быть совершен уже тогда, а в июне будут все шансы торжественно устроить парад в Киеве по случаю капитуляции российской армии.

– А дальнейшая судьба Путина? Его убьют, отдадут под суд, может быть, укроют где-то?

– Загадочное древнее пророчество о нем гласит, что он уйдет в пучину. Либо он утонет, либо в лабиринте своем увязнет, может, ракетой его бункер разрушат. Короче, он уйдет на дно.

– То есть он не жилец?

– Я давно говорил, что это его последний соляр, у него «дом могилы» открывается, «дом смерти» у него выраженный и «дом убийства». У него шансов выжить 1%. Но для этого ему надо поставить двойника, чтобы его убили, а самому сделать пластическую операцию и уезжать в Китай куда-нибудь или Тибет, чтобы его там не нашли.

– Что будет с Россией после него?

– После вхождения Плутона в знак Водолея РФ начнет разваливаться и возникнут такие интересные Республики, как Ичкерия, Татарстан, Дагестан, Якутия, а самой могущественной будет Уральская Республика, где нефть и газ добывают. Эпицентр солнечного затмения 25 октября падал на эту территорию. Вот в западной Сибири будет процветающее государство, о котором говорил еще американский ясновидец Эдгар Кейси.

– Приближается зима и Россия, как обычно, усилила свой энергетический шантаж. Российские военные обстреливают нашу энергетическую инфраструктуру, что привело к энергетическому кризису на территории Украины. Можно ли спрогнозировать, сколько она еще будет продолжаться?

– Аспект распадется только в декабре, а в течение всего ноября Путин будет нас терроризировать, потому что до сих пор существует оппозиция Урана – символ разрушения электричества. Плутон – это энергетика нашей страны, планета в натальной карте находится на возвышении. Сейчас еще Иран может передать ракеты, которые не может сбить наша ПВО, поэтому самые большие разрушения, связанные со светом, энергетикой нас ждут в ноябре.

В декабре мы научимся отбивать все ракетные атаки, и ситуация начнет улучшаться.

– Мы понимаем, что украинско-российская война и ее исход будут иметь влияние на весь мир. Какие знаковые события вы прогнозируете?

– Плутон входит в знак Водолея после того, как предыдущие десять лет он находился в тоталитарном Козероге. Все тоталитарные структуры выросли за это время и начали мутить воду. Тот же Китай, где к власти пришел Си Цзиньпин, это Эрдоган, который в Турции поднялся, это Иран и Ким Чен Ын в Северной Корее.

И вот выход Плутона из тоталитарного знака Козерога и вхождение в демократический знак Водолея приведет к тому, что все тоталитарные структуры и режимы начнут падать уже со следующего года. Я вижу большую революцию в Иране, самую мощную со времен 1979 года, тогда будет смещен аятолла Хаменеи. Скорее всего, в Турции Эрдоган не будет переизбран на следующий срок. Это последняя пятилетка Си Цзиньпина, а далее будет хаос, экономический кризис и развал Китая на части, как и РФ.

То есть все империи будут бесповоротно рушиться. Восстановится демократический мир во главе с США, Великобританией, Австралией и ЕС.

– А какое место в этом демократическом мире займет Украина?

– Украина заменит Россию в ООН и вместо нее станет правопреемницей СССР. То, что мы войдем в НАТО и ЕС, будет решено с 2024 года, останется только подписать документы. Поэтому Украина будет самым мощным и процветающим государством в Восточной Европе и по своей капитализации мы обойдем даже Польшу.

Так что благодаря Путину и войне Украина займет свое место под большим солнцем. Очень большое процветающее будущее ждет нашу страну.

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