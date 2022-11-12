В суде Слонимского района прошел абсурдный процесс над 72-летним Борисом Кучинским 3 12.11.2022, 20:43

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Пенсионера обвинили сразу по двум статьям УК.

10 ноября 2022 в суде Слонимского района осудили 72-летнего местного жителя и активиста Бориса Кучинского. Во время судебного процесса мужчина жаловался на плохой слух и маленькую пенсию, «потерпевший» милиционер говорил об «ОПГ Автуховича», а судья интересовался, читает ли обвиняемый такие telegram-каналы, в которых хорошо описывается государство. «Весна» рассказывает, как проходил судебный процесс над Борисом.

Один лайк — две статьи

Бориса Кучинского обвинили сразу в двух статьях Уголовного кодекса Беларуси: «Оскорбление представителя власти» (ст. 369 УК) и «Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных» (прим. 1 ч. 3 ст. 203 УК). Все это — за один репост в социальной сети «Одноклассники» поста об участковом инспекторе милиции ОВД Волковыска Викторе Лутченко.

В этом посте, размещенном в сообществе «Гродненская область. Перемен», была фотография Лутченко в служебной форме, а также его личные данные: номер телефона и домашний адрес. Кроме того, текст поста знакомил читателей с Лутченко как с тем самым милиционером, который запросил с Николая Автуховича 15 000 белорусских рублей за свой «морально-имущественный ущерб» — речь идет о поджоге дома и автомобиля милиционера, что и вменили в вину Автуховичу.

«Уверены, что это не единственное дело Лутченко, мы собираем информацию: каждый, кто когда-либо сталкивался с ним и может рассказать что-то, может поделиться с нами о лжесвидетельствовании на судах, применении насилия к задержанным, превышении служебных полномочий — сообщайте нам», — говорилось в посте.

На этот пост Борис Кучинский поставил лайк — таким образом пост и оказался на его личной странице в «Одноклассниках». Это произошло, согласно обвинению, 28 июля 2022 года. А 26 августа 2022 года, после разговора со следователем, Борис сразу же удалил свою страницу в социальной сети. Но до этого момента, как считает обвинение, Кучинский «незаконно распространял информацию» о Лутченко, ведь страничка в «Одноклассниках» не была закрытой, и, значит, все люди могли ее видеть.

Подписан не на те каналы

На судебном процессе судья спросил у Бориса Кучинского, почему он не подписан на провластные каналы, например «Пул первого»? У Кучинского в рамках уголовного дела изымали и осматривали его мобильный телефон — и не увидели там подписки на «какие-то провластные, хорошие каналы, которые действительно положительно характеризуют сотрудников ОВД». Однако у Бориса каналы противоположные — те, «которые нельзя называть», обратил внимание судья.

«Моя цель — сравнить информацию, которая подается в госисточниках и независимых источниках», — сказал Кучинский на это.

Судья поинтересовался у Бориса, кому именно из этих двух источников он верит.

«Себе», — ответил Кучинский.

Как известно, судья Сергей Манько был назначен судьей Слонимского района указом Лукашенко 15 октября 2020 года. На одном из своих судебных процессов в мае 2022 года Манько попросил у обвиняемого спеть госгимн Беларуси и рассказать о том, что означает каждый из цветов лукашенковского флага (красно-зеленого).

Известно, что участковый инспектор Виктор Лутченко в июне 2022 года выступал потерпевшим по делу Автуховича. Когда шел уголовный процесс над Николаем Автуховичем и еще 11-тью фигурантами дела, провластное СМИ упоминало о том, что Лутченко работал в Волковыске на акциях протеста против «президентских выборов» и «разъяснял последствия участия в незаконных акциях. Вся работа велась с применением видеофиксации, поэтому Лутченко периодически выступал свидетелем на административных процессах над задержанными на акциях». Кто-то сфотографировал Лутченко на акции и разместил информацию про него интернет.

На суде по обвинению Бориса Кучинского Лутченко рассказал, что распространение его личных данных воспринимается им и его семьей очень тяжело. И вспомнил об истории с поджогом его автомобиля и строящегося дома, упомянув, что из-за этого начался судебный процесс над «ОПГ Автуховича» — именно такую формулировку использовал милиционер.

Лутченко попросил у суда взыскать с Кучинского компенсацию своего «морального вреда» от распространения поста о нем. Он оценил причиненный себе вред в 5 000 белорусских рублей.

Сам Борис Кучинский попросил уменьшить сумму, ведь его пенсия очень маленькая, а жить как-то нужно. Также Кучинский попросил у суда вернуть ему конфискованные в ходе уголовного дела вещи: ноутбук и мобильный телефон.

Гособвинение хотело колонию

Гособвинение запросила наказать Бориса Кучинского лишением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 150 базовых величин (что составляет 4 800 белорусских рублей). И удовлетворить иск потерпевшего милиционера.

Сам Виктор Лутченко отметил, что действия Кучинского были серьезными для него, потому просто простить он морального права не имеет. Однако Лутченко ходатайствовал перед судом о том, чтобы к обвиняемому не применяли меру наказания в виде лишения свободы — в силу его преклонного возраста.

В итоге судья Сергей Манько вынес следующий приговор: ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года (так называемая «домашняя химия»). Кроме того, Кучинский должен выплатить штраф размером в 150 базовых величин (4 800 рублей), а также возместить потерпевшему милиционеру Виктору Лутченко моральные страдания в размере 5 000 белорусских рублей.

Борис Кучинский не сразу расслышал озвученное наказание — и судья повторил. Сам 72-летний обвиняемый в ходе судебного процесса часто переспрашивал, про что идет речь, потому как имеет проблемы со слухом.

Кроме этого, судья вынес частное постановление: следователем по уголовному делу не было указано в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, что преступление совершено престарелым лицом. Также Борис Кучинский поставил лайк на пост о Лутченко при помощи своего ноутбука — однако следователем этот ноутбук не был признан ни вещественным доказательством по делу, ни средством совершения преступления. На эти нарушения стоит обратить внимание начальнику, отметил Сергей Манько.

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