У посольства Беларуси в Чехии прошла акция памяти Романа Бондаренко

У посольства Беларуси в Чехии прошла акция памяти Романа Бондаренко1
- 12.11.2022, 21:05
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Не забудем, не простим.
12 ноября около белорусского посольства в Праге прошла акция памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко и в поддержку политзаключенных, передает «Радыё Свабода».
Во время акции, белорусы вспомнили трагические события 12 ноября 2020-го года, когда в Минске после избиения лукашистами на Площади Перемен умер Роман Бондаренко, который 11 ноября вышел из дома протестовать против срезания неизвестными в масках бело-красно-белых лент во дворе.
Среди участников акции были и те, кто лично знал Романа. После окончания акции к забору посольства принесли цветы, свечи и лампадки.