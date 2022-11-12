Зеленский: В Херсонской области ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах
- 12.11.2022, 21:19
В освобожденный Херсон вернулись украинские военные администрации.
В последние дни украинские военные установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
- На этот вечер Силами обороны Украины установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне полиция также проводит стабилизационные мероприятия, - отметил президент Украины.
B освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.