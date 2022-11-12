Зеленский: В Херсонской области ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах 12.11.2022, 21:19

Фото: РБК-Украина

В освобожденный Херсон вернулись украинские военные администрации.

В последние дни украинские военные установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

- На этот вечер Силами обороны Украины установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины. Полиция приступила к стабилизационным мерам. В самом же Херсоне полиция также проводит стабилизационные мероприятия, - отметил президент Украины.

B освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

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