Командующий украинским ОК «Юг» прибыл в освобожденный Херсон 12.11.2022, 21:35

Генерал-майора Андрея Ковальчука встречали овациями.

Командующий украинским Оперативным командованием «Юг» Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук прибыл в освобожденный Херсон.

Судя по видео, на одной из центральных площадей областного центра встречали командующего овациями и аплодисментами.

- Я вас благодарю всех за выдержку, за то, что вы выдержали и за то, что вы здесь сделали прямо здесь. Потому что без вас мы, наверное, еще долго шли бы сюда, без вашей помощи, без вашей веры. Все будет хорошо. Мы все отстроим, мы вернем все, - отметил Ковальчук.

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