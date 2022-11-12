ВСУ поймали оккупантов, переодетых в гражданское 2 12.11.2022, 21:44

3,186

Украинские защитники зачищают свою землю от российских солдат.

На одной из освобожденных территорий украинские защитники поймали несколько оккупантов. Они были переодеты в гражданскую одежду и угрожали мирным жителям, пишет «24 канал».

Оккупанты не владели украинским языком и терроризировали местное население. При обыске у них были обнаружены российские паспорта, они оказались вражескими военными. Оккупантам завязали глаза, связали руки и отправили в плен.

Острожно! Нецензурная лексика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».