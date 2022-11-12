ВСУ поймали оккупантов, переодетых в гражданское

ВСУ поймали оккупантов, переодетых в гражданское2
- 12.11.2022, 21:44
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Украинские защитники зачищают свою землю от российских солдат.
На одной из освобожденных территорий украинские защитники поймали несколько оккупантов. Они были переодеты в гражданскую одежду и угрожали мирным жителям, пишет «24 канал».
Оккупанты не владели украинским языком и терроризировали местное население. При обыске у них были обнаружены российские паспорта, они оказались вражескими военными. Оккупантам завязали глаза, связали руки и отправили в плен.
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