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ВСУ поймали оккупантов, переодетых в гражданское

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  • 12.11.2022, 21:44
  • 3,186
ВСУ поймали оккупантов, переодетых в гражданское

Украинские защитники зачищают свою землю от российских солдат.

На одной из освобожденных территорий украинские защитники поймали несколько оккупантов. Они были переодеты в гражданскую одежду и угрожали мирным жителям, пишет «24 канал».

Оккупанты не владели украинским языком и терроризировали местное население. При обыске у них были обнаружены российские паспорта, они оказались вражескими военными. Оккупантам завязали глаза, связали руки и отправили в плен.

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