В Беларусь идет арктическая погода
- 12.11.2022, 21:53
- 1,274
Синоптик сделал подробный прогноз на следующую неделю.
Синоптик Дмитрий Рябов предупредил про арктическую погоду и снег в Беларуси с 14 по 20 ноября 2022. Как говорит Рябов, после недели, где температура была на 2-7 градусов выше средних многолетних значений, казалось: осень затянется. Однако уже на неделе с 14 по 20 ноября атлантическое тепло сменит арктическая погода.
- Дожди начнут идти вперемешку с мокрым снегом. Будут отмечаться туманы и гололедица, - рассказал синоптик.
Причем, по его словам, обширный скандинавский антициклон начнет влиять на погоду в Беларуси уже в начале недели. Он принесет прохладный воздух с северных широт.
- Облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северный, - предупредил Рябов о погоде в понедельник, 14 ноября. – Ночью от 0 до +6 градусов. Днем в понедельник +5…+10, во вторник от +4 по северо-востоку до +10 по юго-западу.
К среде, 16 ноября, погоду будет определять атмосферный фронт – холодные воздушные массы с севера Европы. Дмитрий Рябов говорит об облачной с прояснениями погоде, дождях и мокром снеге.
- В среду ночью -2…+3, днем от +2 по северо-востоку до +2 по юго-западу, - говорит синоптик.
В четверг ждем снова холодный антициклон с Балтийского моря. Среди прочего, в этот день по северо-востоку снег и мокрый снег.
- Температура утром -2…+7, днем в четверг +1…+7 в пятницу 0…+5, - называет прогноз Рябов.
Также синоптик дал предварительный прогноз на выходные – субботу, 19 ноября, и воскресенье, 20 ноября. По словам Рябова, атмосферными процессами продолжит управлять холодный антициклон. Ждем облачность без существенных осадков и влажность до 50%.
- Ночью -3…+7, в субботу днем 0…+7, в воскресенье от +1 по юго-востоку до +9 по юго-западу, - отмечает ведущий.