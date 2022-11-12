В Бельгии почтили память Героя Беларуси Романа Бондаренко 12.11.2022, 22:07

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Участники акции держали в руках плакаты с его последними словами.

Сегодня, 12 ноября, исполняется два года со дня смерти Героя Беларуси Романа Бондаренко.

В связи с этим, в Брюсселе прошла акция памяти, посвященная Роману. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

Участники акции держали в руках плакаты «Я выхожу».

«Я выхожу» - последние слова, которые Роман Бондаренко перед смертью написал во дворовый чат. Эта фраза стала одним из лозунгов белорусских протестов.

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