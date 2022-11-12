Эпицентр борьбы: в ВСУ рассказали о мощных боях на восточном фронте 12.11.2022, 22:13

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Самые активные бои ведутся на двух направлениях.

На восточном фронте продолжаются самые ожесточенные бои, но военные ВСУ не дают врагу прорвать оборону. Об этом сообщил представитель украинской Восточной группировки войск Сергей Череватый.

- Восточный фронт остается главным эпицентром борьбы за украинскую независимость, суверенитет и территориальную целостность. Он самый длинный по протяженности и здесь самые ожесточенные бои, — сказал он.

Череватый отметил, что самые активные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где враг использует все виды вооружения.

- Однако каждый день там враг несет огромные потери. Украинские воины останавливают его и не дают прорвать нашу оборону. Идет позиционная война, иногда бывают небольшие движения линии обороны, но в целом оборона стоит и не дает пройти врагу, — резюмировал представитель украинской Восточной группировки войск.

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