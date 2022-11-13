ВСУ «засветили» на Херсонщине израильский бронеавтомобиль 13.11.2022, 0:57

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GAIA Amir обладает противоминной защитой.

Во время успешного контрнаступления на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины «засветили» бронеавтомобиль израильского производства, сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, после освобождения Херсона в социальных сетях всплыли снимки израильского бронеавтомобиля GAIA Amir, который, вероятно, украинские военнослужащие активно использовали в ходе спецоперации.

- Очень особенный день. И эти фотографии подчеркивают его особенность. На фронте впервые увидели бронеавтомобиль GAIA Amir израильского производства, - подчеркнул Андрей Цаплиенко и поблагодарил Израиль за военную помощь.

Стоит отметить, что о поставках бронеавтомобилей GAIA Amir в Украину официально не сообщалось.

GAIA Amir - многоцелевой бронированный автомобиль, который обладает противоминной защитой, разработанной израильской компанией Gaia Automotive Industries.

Бронеавтомобиль, который способен вмещать до 12 человек, предназначен для проведения разведывательной деятельности. Зачастую GAIA Amir используют для транспортировки личного состава, эвакуации раненых и доставки грузов на первую линию фронта.

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