«Это для нас девятая зима в боевом состоянии» 13.11.2022, 3:05

Фото: AP

Военный эксперт назвал преимущества холодной погоды для ВСУ.

Для ВСУ приближающаяся зима будет уже 9 в боевом состоянии. Украинские войска знают, как эффективно вести войну и в холодную погоду, поэтому не будут останавливаться.

Такое мнение «24 каналу» озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Свитан рассказал, что Украина воюет 9 год, это 9 зима в боевом состоянии. Армия готова воевать зимой на некоторых позициях даже успешнее, чем летом, чем на фоне зеленых листьев.

- Есть свои преимущества, когда есть зелень, когда прикрывают листья. Однако есть преимущества и холодной погоды, особенно при проведении наступательных действий. Достаточно неплохо видны в инфракрасные приборы тепловые цели на поверхности, где отсутствует зелень, – отметил военный эксперт.

Летчик-инструктор продолжил, что ВСУ знают, как это делать. Поэтому украицы наоборот ускорятся на определенных позициях. В холодную погоду обороняться трудно, особенно методами обороны, которые будет применять российская армия.

- Это закапывание, проведение стационарных мероприятий. Их очень легко вычислять и ликвидировать дальними системами обнаружения и поражения. Поэтому, я думаю, не правы аналитики и уважаемые издания, украинская армия ускорит продвижение и деоккупацию украинской территории, – заметил полковник запаса ВСУ.

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