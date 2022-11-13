Демократы сохранят большинство в Сенате США после побед в Неваде и Аризоне 2 13.11.2022, 8:48

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А результаты голосования во Флориде могут стать определяющими для судьбы Палаты представителей.

В течение дня во вторник, 8 ноября, проходили выборы в США в две палаты парламента. Социология перед голосованием показывала, что демократы могут потерять большинство в Сенате, и это отразится на поддержке Украины, сообщает 24tv.ua.

Ситуация в Соединенных Штатах в последние месяцы была напряженной. Все ожидали промежуточных выборов, которые должны были бы подтвердить или наоборот отрицать поддержку гражданами курса действующего президента Джозефа Байдена.

Окончательные результаты будут в декабре

С окончательными итогами выборов в Сенат придется подождать. Дело в том, что в штате Джорджия после подсчета голосов ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов.

Поэтому будет второй тур голосования, который определит раздел мест. Вероятно, он состоится 6 декабря. За победу в голосовании сразятся сенатор-демократ Рафаэль Уорнок и кандидат от республиканцев Гершель Уокер.

Правда, решающий голос в Сенате имеет вице-президент от демократов Камала Харрис. Даже если республиканцы выиграют второй тур от Джорджии, благодаря ему демократы все же смогут гарантировать себе большинство.

Каков теперь состав Сената

Следует отметить, что подсчет голосов продолжается. Однако предварительные результаты показывают почти равные шансы и для демократов, и для республиканцев. Вероятно, демократы смогут избежать «разгромных» результатов выборов, которых некоторые в партии опасались, учитывая падение рейтинга Байдена и разочарование избирателей из-за инфляции.

По состоянию на утро 13 ноября, по данным CNN, демократы имеют в Сенате уже 50 мест. В то же время республиканцы – 49.

Заметим, что такое преимущество демократов стало возможным после вероятной победы в Неваде сенатора Кэтрин Кортес Масто. Бывший прокурор и генпрокурор штата побеждает республиканца Адама Лаксальта, ее преемника в должности генерального прокурора, сына и внука бывших сенаторов.

В Аризоне, по прогнозам CNN, сенатор-демократ Марк Келли победит республиканца Блэйка Мастерса. Первый является бывшим астронавтом и мужем экс-членкина Палаты представителей Габриэль Гиффордс. Мастерс же известен как венчурный капиталист, которого поддержали Дональд Трамп и технический магнат и новый мегадонор Республиканской партии Питер Тиль.

Результаты выборов в США 12 ноября 2022 года, сенат

Первый важный результат избирательной ночи – избрание губернатора Флориды Рона Десантиса на новый срок (он возглавлял штат с 2019 года). Десантис должен одержать победу, также сохранит свой мандат республиканский сенатор Марко Рубио. Результаты голосования в этом штате могут стать определяющими для судьбы Палаты представителей.

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