Ультиматум Дугина: в России сложилась уникальная ситуация 2 Вадим Денисенко, «Деловая столица»

13.11.2022, 8:57

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Две большие группы влияния считают, что время Путина иссякло.

Самый известный русский идеолог разродился текстом о Херсоне и его сдаче. На это можно было бы не обращать внимания, если бы не одно «но». Де-факто, Дугин предупреждает Путина: либо ситуация исправляется, либо Путина нужно убрать

Вот полная цитата из заявления Дугина: «Власть. Она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда — судьба «царя дождей» (смотри Фрэзера)». У Фрезера: «царь дождя» должен послать влагу в сезон дождя. Если дождь не идет, царя просто убивают.

Итак, что же происходит?

1. Система все еще справляется, но получает глубокие трещины. Дугин, считая себя пророком, позволяет себе больше, чем кто-либо другой. По сути, он становится идейным лидером радикалов, который первым вслух говорит: Путина надо менять. То, о чем шепчутся разные политики, Дугин впервые озвучил вслух. Херсон – только катализатор поиска виновного. Для нас важно, что впервые из уст известного идеолога ясно сказано: вина лежит на Путине.

2. Система получила другие трещины: на все старания убить организации солдатских матерей, они реинкарнируются и начинают поднимать головы. И начинают это делать публично. В регионах очень осторожно, но в соцсетях люди начинают писать на экономические темы. Конечно, это не фундаментальные изменения – это пока только начало.

3. Де-факто, в России сейчас сложилась уникальная ситуация, когда две большие группы влияния считают, что время Путина иссякло. Это либералы и ультранационалисты. Но развитие будущего у двух этих групп кардинально разное. Первые хотят утопить все в крови, вторые боятся сказать вслух даже то, что нужно вернуться к границам 24.02.

На самом деле, самая большая проблема, что мы не видим в РФ никого, кто начал артикулированно говорить о том, как и куда должна отступить Россия и как она может выйти из ловушки аннексии. Пока не появится группа таких людей, преимущество будет на стороне ультранационалистов с их кровавой повесткой. Еще раз повторюсь: либералы пока боятся об этом говорить.

4. Ключевая проблема в российском транзите власти – не просто отсутствие преемника, а отсутствие картины будущего. Элиты понимают, что Путин их тянет ко дну, но элиты уж слишком стары, чтобы начать делать жесткие шаги. В сумме с отсутствием людей, которые создают в обществе запрос на выход из ловушки аннексии, есть проблема с транзитом власти. Как эта проблема решится — пока неясно. Путин слаб как никогда. Но его окружение боится сойти с накатанного пути.

Вывод:

С лагом в несколько месяцев мы увидим реальное падение рейтинга Путина. Общество будет напугано, будет ждать команды сверху и согласится на все, включая сдачу новоаннексированной территории. Главная проблема — российские элиты, пока не готовые к переменам. Судя по всему, главное внимание они уделят максимальному закручиванию гаек внутри РФ. Формулы для переговоров по войне в Украине у них нет. Вернее они боятся говорить ее вслух и будут тянуть с этой формулой до последнего. Они считают, что тот, кто первым озвучит, что нужно уходить из Украины, обязательно проиграет. А выиграет тот, кто будет об этом говорить вторым или третьим.

Вадим Денисенко, «Деловая столица»

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