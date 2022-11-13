Путина «сливают» 3 13.11.2022, 9:17

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Внимательно следите за руками Патрушева.

Президента РФ Путина уже начали «сливать». Диктатор стал нерукопожатным, с ним никто не будет говорить. А потому он может потерять власть уже в ближайшее время.

Таким мнением в эфире нового выпуска проекта «Аргумент» поделился писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что у РФ нет никакого плана, Кремль действует впопыхах.

«Я думаю что у них нет сейчас сценария, потому что в России нет ни стратегии, ни тактики... Все, что они делают последние два-три дня, вот это отступление из Херсона, все впопыхах, второпях, то есть прямо сейчас принимаются с места решения. И вообще уже последние несколько месяцев у них нет ни стратегии, ни тактики. Что утром решили, то и делают. Сейчас у них закончился определенный этап жизни. Закончился этап под названием «Мы ждали G20, вдруг разрулится, мы ждали, вдруг сможем договориться и обменять Херсон», - рассказал Шейтельман.

Однако у РФ ничего не получилось, ничего не «разрулилось». А потому, отмечает Шейтельман, им приходится выбирать новую тактику. Конечно, отметил политтехнолог, РФ все еще хочет уничтожить инфраструктуру Украины, однако есть еще дипломатическая составляющая.

«Но мне кажется, сейчас россияне подошли к переломному для себя этапу, когда им придется принимать еще одно тяжелое решение. И это уже вам не Стремоусов, это уже, думаю, сам Путин. В смысле его ждет нелегкая судьба, его явно должны лишить части полномочий, а возможно и всех полномочий», - считает Шейтельман.

По словам эксперта, уже не раз говорилось, что Херсон может стать точкой, где кончится правление Путина. Однако не стоит ждать, что все закончится тем, что РФ объявит о смерти диктатора. Все закончится раньше, считает Шейтельман. У Путина просто отберут рычаги правления, ему запретят принимать решения, общаться с политиками и другими странами. Этот процесс может занять несколько месяцев.

«Сейчас мы должны внимательно следить за руками Патрушева... И я вам так скажу, если Патрушев в ближайшие пять дней поедет в Китай, или же он сделает то же самое через 10 дней, это будет означать, что он поехал сливать Путина», - считает Шейтельман.

Сам диктатор едва ли хочет отдавать власть. Однако теперь его никто не будет спрашивать, отметил эксперт.

«Я не верю что Путин готов хоть кому-то отдать свою власть, вообще не верю абсолютно. Но у Путина можно забрать эту власть, его никто уже спрашивать не будет... Зеленский просто вслух сказал, что мы с Путиным не будем говорить. А Байден по факту не будет говорить с Путиным. Зачем? Ну это не нужно ему, он не может сидеть рядом с убийцей. Он называл убийцей, мясником…», - добавил Шейтельман.

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