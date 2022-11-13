«Мне показалось, что военкомы вообще как зомби» 2 13.11.2022, 9:30

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Белорусы, которые недавно вернулись с военных сборов, поделились впечатлениями.

Издание «Флагшток» на условиях анонимности поговорило с двумя военнообязанными гомельчанами, которые нынешней осенью побывали на военных сборах. Один — в войсках Сил специальных операций, второй — на мобилизационных учениях.

Александр (имя изменено) — житель райцентра Гомельской области. Он получил повестку на сборы в начале октября и проходил их на протяжении двух недель в войсках Сил специальных операций.

— На текущий момент военные сборы не имеют особой массовости. Исходя из того, что Силы специальных операций еще ни разу не делали сборов, это был их эксперимент, на котором они тренировались. Они забирали представителей разных специальностей: кто-то переучивался на другой ВУС [военно-учетная специальность], а кто-то (кто остался на штатных должностях) восстанавливал утраченные навыки, — рассказал мужчина. -

Я не заметил, чтобы велась подготовка к конкретным действиям. Это была классическая работа по методичкам СССР, какой-то узконаправленной подготовки не было. Единственная особенность — нужно было уложиться в период сборов, поэтому некоторые моменты (огневая подготовка, к примеру) у нас были в плотном графике.

Политруки, на удивление, ни на что не настраивали, тем [резервистам], кто говорил, что их отправят в юго-восточную часть Беларуси, отвечали: «Это не наша война».

Из-за того, что подобных коротких сборов ранее не проводилось, были очень большие проблемы с материальным обеспечением, ребята через несколько дней ходили с мозолями, кто-то до крови стирался. Рад сборам однозначно никто не был: кто-то упустил возможность заработать, кто-то ждет, когда родится его ребенок".

Владимира (имя изменено) вызвали на несколько дней на мобилизационные учения от крупного предприятия Гомеля.

— У нас мобилизационные учения проводились не массовые. Приезжали военкомы со всей области, проводили что-то типа конференции. Часто делали упор, что это не мобилизация, а учения, чтобы не прятались, а если будут прятаться, будет только хуже, — рассказывает мужчина. — Войну комментировали в таком плане — мол им [украинцам] там несладко, но если к нам сунутся, будет еще хуже. Часто говорили словами пропагандистов об Украине и вообще политике в стране. Мне вообще показалось, что они как зомби! Они никак не объясняли зачем это, просто в связи с сложившейся ситуацией, но на самих учениях тема Украины постоянно проскальзывала.

Сослуживцы тему Украины особо не поднимали, в свободное время шутили, смотрели приколы, играли в игры, а вообще сложилось впечатление, что большинство активно старается выполнять свои функции.

Оба собеседника «Флагштока» отметили, что командиры сообщали им, что в конце ноября-декабре 2022 года планируются массовые учения.

— Как нам объясняли, сборы проводятся, чтобы быть готовыми в любой момент организовать мобилизацию. Возможно, это подготовка к ее началу. В конце года планируются ещё учения. И они уже будут не показательными, а массовыми, — отметил Александр.

— У нас просто сказали, что будут проводиться учения по мобилизации (или это будет начало мобилизации) с полным рабочим днем в конце ноября — начале декабря, — добавил Владимир. — Изначально, когда нас собирали для показательной мобилизации, нам ничего не говорили про эти учения.

Между тем, в Минской области и Минске с 13 ноября по 30 декабря пройдет контрольное оповещение военнообязанных и контрольная явка на пункты сбора. Исходя из сообщений государственных районных газет, в ноябре и декабре такие сверки пройдут как в Брестской, Могилевской, Гродненской и Гомельской областях.

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