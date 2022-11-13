Медведев оскандалился, пытаясь «оправдать» бегство РФ из Херсона 7 13.11.2022, 9:50

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Экс-президент России признал, что в стране растет недовольство.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попытался оправдать отступление русских оккупационных войск из Херсона. Он заверил, что государство-агрессор якобы еще не использовало «весь свой арсенал возможных средств поражения», и напомнил россиянам о «результатах этого года».

Сомнительные успехи российской армии чиновник РФ описал в своем Telegram.

Он призвал граждан, которые все чаще стали выражать недовольство, помнить о таких «результатах», как то, что «Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией».

Также чиновник попытался заверить россиян, что Россия «самостоятельно борется с НАТО и западным миром».

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