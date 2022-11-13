закрыть
13 ноября 2022, воскресенье, 10:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медведев оскандалился, пытаясь «оправдать» бегство РФ из Херсона

7
  • 13.11.2022, 9:50
  • 8,048
Медведев оскандалился, пытаясь «оправдать» бегство РФ из Херсона

Экс-президент России признал, что в стране растет недовольство.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попытался оправдать отступление русских оккупационных войск из Херсона. Он заверил, что государство-агрессор якобы еще не использовало «весь свой арсенал возможных средств поражения», и напомнил россиянам о «результатах этого года».

Сомнительные успехи российской армии чиновник РФ описал в своем Telegram.

Он призвал граждан, которые все чаще стали выражать недовольство, помнить о таких «результатах», как то, что «Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией».

Также чиновник попытался заверить россиян, что Россия «самостоятельно борется с НАТО и западным миром».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников