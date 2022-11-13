«Оккупанты убегали голыми!»: ВСУ нашли на берегу Днепра свалку российской формы 1 13.11.2022, 10:01

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Кроме одежды, они бросили шлемы с георгиевскими лентами, бронежилеты, оружие и боеприпасы.

Украинские воины нашли на берегу Днепра кучу российской военной формы.

Об этом в телеграм-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: «Украинские бойцы нашли у реки на Херсонщине свалку российской формы и оружия. Шлемы с георгиевскими лентами, бронежилеты, оружие, боеприпасы, элементы одностроя. Все это подтверждает признание российских военных в том, что командиры отдавали приказ переодеваться в гражданское и бежать из города, кто как может».

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