Стало известно, где в Минске будут сносить частные дома в ближайшее время 1 13.11.2022, 10:09

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В столице начали новое «уплотнение».

В связи с «уплотнением» Минска частный сектор ожидают очередные изменения.

В ближайшее время под снос пойдут дома в границах улиц Филимонова — Столетово — Слепянской водной системы; Орловской — Нововиленской — Щедрина — Гая; Волгоградской — Короленко — Ватутина — Кутузова; Грушевской — Щорса и других, пишут «Минск-Новости».

Это связано с реализацией Генплана города, говорит заместитель начальника отдела учета и распределения жилищного фонда управления жилищной политики Мингорисполкома Светлана Вишневская.

Собственникам домов или квартир, которые пойдут под снос, дают два варианта на выбор: либо другое жилье, либо денежная компенсация.

Компенсация рассчитывается по рыночной стоимости сносимого жилья.

В законе прописаны еще такие варианты, как строительство дома, равноценного по благоустройству и общей площади тому, который был, либо перенос и восстановление дома на другом участке. Но для Минска таких возможностей сейчас нет.

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