«Пригожин вот-вот развяжет в России гражданскую войну» 1 13.11.2022, 10:17

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Для создателя ЧВК «Вагнера» это единственный шанс остаться в живых.

Российский диктатор Владимир Путин создал ЧВК «Вагнер» и армию Рамзана Кадырова как противовес заговору элит. Эта история с высокой вероятностью обернется для всей России страшным кровопролитием.

С таким прогнозом в своем блоге в YouTube выступил известный российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

Он уверен, что и для главаря «вагнеровцев» Пригожина, и для Кадырова запуск сценария гражданской войны единственно приемлем. Только при таком развитии событий у них есть шанс остаться в живых.

«Для Пригожина перспектива очень простая: либо он будет ликвидирован Путиным после того, как Путин его руками подавит восстание элит и расправится с заговорщиками, либо ему открутят голову преемники Путина. Если он не захватит власть, его убьют. Для того чтобы выжить, он должен начать гражданскую войну… После свержения Путина первым делом новых властей станет ликвидация этой ЧВК, которая представляет собой параллельную структуру власти, разрушает монополию государства на насилие и просто угрожает самому существованию правящей элиты», - рассказал Чернышевский.

Он заверил, что мирно Пригожин к власти прийти не сможет, так как является беспринципным и безжалостным уголовником. Скорее всего, он попробует самостоятельно ликвидировать Путина, когда ощутит угрозу своему существованию.

«Пригожина Путин создал как противовес против заговора элит. Но этот противовес, чтобы выжить, должен во все стороны открыть огонь: либо Путина уничтожить, либо развязать гражданскую войну», - предупредил историк.

Он советует россиянам готовиться к тому, что в любой момент события могут понестись по «самому плохому сценарию».

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