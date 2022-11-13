Украинские бойцы показали, что осталось от знаменитого аэропорта в Чернобаевке 1 13.11.2022, 10:21

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Первое видео с авиабазы «Херсон» в освобожденном городе.

Бойцы Вооруженных сил Украины в пятницу, 11 ноября, освободили Чернобаевку, которая находится в пригороде Херсона. Российские оккупанты оставили после себя множество разрушений. В частности, они уничтожили знаменитый аэропорт «Херсон».

Кадры защитников из воздушного причала опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко. От аэродрома практически ничего не осталось.

«Украинские военные показали, что осталось от международного аэропорта «Херсон» в Чернобаевке. До полномасштабного вторжения у аэропорта были самые динамичные показатели экономического роста в Украине. Но орк* превратили его в военную базу и потеряли здесь десятки единиц военной техники», – отметил Цаплиенко.

На видео видно, что от аэропорта остались одни руины. Само здание разрушено полностью. С трудом можно прочитать саму надпись.

Также на кадрах показано множество техники российских военных преступников – как разгромленной ВСУ, так и целой.

Отметим, Чернобаевка с началом войны стала известной на всю страну так как на местном аэродроме российские оккупанты постоянно устанавливали свою технику, а ВСУ неустанно ее уничтожали. В этом месте украинская армия нанесла десятки ударов захватчикам.

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