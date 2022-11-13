Британский полковник: Украина зайдет в Беларусь и освободит ее от Лукашенко 13.11.2022, 10:27

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Армия диктатора слаба «с головы».

Британский военный эксперт, полковник Глен Грант заявил, что украинская власть должна послать Беларуси четкий сигнал и предостеречь от попытки вторжения. По его словам, регулярная белорусская армия вряд ли осмелиться напасть на Украину.

В то же время эксперт подчеркнул, что если это произойдет, то лукашенковские войска будут быстро уничтожены. Об этом Грант рассказал в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, белорусская армия передала большое количество военного снаряжения в РФ. Грант сомневается, что с теми силами, которые есть в Беларуси, возможно вторжение в Украину.

При этом он добавил, что не последнюю роль в этом процессе сыграет украинская власть. Эксперт заявил, что президент Владимир Зеленский должен четко дать сигнал Минску о последствиях возможного вторжения в Украину.

«Эта армия "(Беларуси, – ред.) очень слабая с головы. У нее нет надлежащей подготовки, и много оборудования уже передано России. Это не та армия, которая действительно может напасть. Но все же это не означает, что их не смогут заставить это сделать. Думаю, что ответ на этот вопрос в руках Зеленского. Он должен убедиться, что политически вся белорусская система и ее правительство понимают, что, если Беларусь пересечет границу с Украиной – все. Украина зайдет в Беларусь и освободит ее от тех, кто при власти», – заявил Грант.

Также британский военный эксперт заявил, что белорусские военнослужащие не хотят воевать с Украиной. По его словам, попытка вторжения в Украину приведет к огромным жертвам среди белорусских и российских военных.

«Мы должны четко дать им понять, что пересечения границы не должно быть. Для них это не под силу, потому что у них недостаточно войск, чтобы сделать это разумно. Если они нападут, то будет намного больше смертей как со стороны россиян, так и со стороны Беларуси. Я не думаю, что белорусские солдаты вообще хотят воевать с вами. Я уверен, что они этого не хотят», – сказал эксперт.

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