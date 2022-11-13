Российские пропагандисты паникуют после сдачи Херсона 4 13.11.2022, 10:38

8,706

На кремлевском телевидении негодуют и ищут «причины».

Сдать Херсон и позволить вооруженным силам Украины вернуть контроль над городом и практически всей областью – решение сложное. По крайней мере, тяжело об этом приходится говорить российским властям и пропагандистам, которые еще в конце сентября радовались Путинскому псевдореферендуму и с уверенностью утверждали, что Россия здесь – навсегда.

«Ранее мы уже видели, как пропаганда с грустью рассказывает о бегстве российских войск из Херсона. Кто-то называл это решение вынужденным, кто-то говорил, что Суровикин и Шойгу «совершили героический подвиг», спасая жизни тысяч российских военнослужащих», — сообщает «Белсат».

Российский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что решение Суровикина о выводе российских войск из Херсона – человеческий подвиг.

Но если факт сдачи города вызвал у пропагандистов грусть и сожаление, то видео с входом украинских войск в Херсон многих сильно разозлило.

В своем телеграм-канале Соловьев поделился постом Сергея Карнаухова, которому, видимо, не очень понравились кадры радостных украинцев из освобожденного Херсона.

«Все эти бравады украинцев, духоподъемные кадры с поднятием флагов и местного населения, в ужасе встречающего своих палачей, все это лишь внешняя дрожь и судороги от грядущего уничтожения нацистов. Впереди сложное, тяжелое, непредсказуемое время. Мы увидим генеральное сражение с неофашизмом. Мы с ним покончим. Мир навсегда изменится», – написал Карнаухов.

В то время, как в России продолжают искать причины и следствия того, почему украинские флаги вернулись в Херсон, а российской армии пришлось бежать на другой берег Днепра, жители города и области радостно встречают бойцов ВСУ, а вся Украина празднует долгожданное освобождение Херсона от российской оккупации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».