На сайте Кремля «отказались» от аннексированных территорий Украины 7 13.11.2022, 10:54

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Опубликована карта.

На карте, размещенной на сайте Кремля, не появилось "присоединенных" в сентябре регионов Украины.

Спустя полтора месяца после того, как Россия объявила об аннексии захваченных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, эти регионы так и не проявились на карте РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, эти территории отсутствуют на веб-порталах Совета Федерации и правительства России. Сейчас на этих картах значатся 85 субъектов, включая аннексированный Крым.

При этом в перечне регионов, размещенных рядом с картами, упоминаются все захваченные российской армией территории.

С момента объявления об аннексии оккупированных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей армия РФ уже успела потерять контроль над такими значимыми населенными пунктами, как Лиман и Херсон.

Херсон, к слову, был единственным областным центром, который российские войска сумели занять после полномасштабного вторжения в Украину в феврале текущего года.

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