Социолог Геннадий Коршунов: У белорусов есть общий набор ценностей, который объединяет сторонников перемен 2 13.11.2022, 10:58

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Геннадий Коршунов

Сильно работает опыт революции 2020 года.

Белорусское общество находится в состоянии сильного разделения, радикальной поляризации. Власть сделала все возможное, чтобы полностью оторваться от общества, управленческий класс и приближенные к нему слои общества (силовики, вертикаль, «прикорытный» бизнес и т. д) плотно изолированы от остальных.

О социальной трансформации белорусского жительства в течение последних двух лет «Польскому радио» рассказал бывший руководитель Института социологии НАН Беларуси, а ныне старший аналитик «Центра новых идей» социолог Геннадий Коршунов. Сначала ученый поделился своей мыслью на счет того, что создает из населения Беларуси гражданское общество:

- Сильно работает опыт 2020 года. Травматическое переживание подняло самоощущение белорусскости на самый высокий уровень за очень долгое время. Если вообще что-то подобное случалось в прошлом. Также среди жителей Беларуси остаются определенный набор ценностей, который объединяет как противников так, сторонников действующей власти. Сейчас это прежде всего антивоенное настроение, а во-вторых – ценность суверенитета Беларуси. Также еще бы различил различные горизонтальные связи, но они в меньшей степени присущи всему населению. (...)

В разговоре с белорусской службой «Польского радио» социолог Геннадий Коршунов также рассказал о том, что несмотря на большую волну миграции, в Беларуси происходит ротация протестанта настроенного населения: на месте въехавших, появляются новые сторонники перемен.

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