На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг6
- 13.11.2022, 11:11
- 9,058
То же происходило и накануне бегства войск РФ из Херсона.
На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг.
Об этом сообщает «РИА-Мелитополь».
«На главной площади в Мелитополе исчезла рашистская тряпка», - говорится в сообщении.
В то же время оккупанты отрапортовали, что это «плановое обслуживание флагштока».
Как сообщалось, следующим городом после Херсона, который ВСУ освободят от российских захватчиков, предположительно будет Мелитополь. Военные РФ уже строят там фортификационные постройки.