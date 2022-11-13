На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг 6 13.11.2022, 11:11

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То же происходило и накануне бегства войск РФ из Херсона.

На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг.

Об этом сообщает «РИА-Мелитополь».

«На главной площади в Мелитополе исчезла рашистская тряпка», - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты отрапортовали, что это «плановое обслуживание флагштока».

Как сообщалось, следующим городом после Херсона, который ВСУ освободят от российских захватчиков, предположительно будет Мелитополь. Военные РФ уже строят там фортификационные постройки.

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