Украинские военные показали, как заходили в Херсон1
- 13.11.2022, 11:40
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Видео бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Украинские военные показали, как заходили в Херсон, недавно вернувшийся под контроль ВСУ. Соответствующее видео бойцы опубликовали в сети.
Об этом сообщается в Facebook 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
«Как встречают херсонцы украинских военных. Без комментариев. Только эмоции…», - говорится в описании под видео.
Так, на кадрах заметно, как местные жители со слезами на глазах и цветами радостно встречают защитников.
Украинцы благодарят бойцов за освобождение города от оккупантов, с украинскими флагами они выкрикивают «слава ВСУ», «спасибо», «Херсон - это Украина» и фотографируются с бойцами.
Напомним, что 11 ноября в Главном управлении разведки подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ заходят в город, а пути отступления оккупантов - под огненным контролем украинской армии.
На следующий день стало известно, что в городе уже действуют областная и городская военная администрация, а ГСЧС начала разминирование, к исполнению обязанностей также приступили полиция и силовые органы.