Путин знает, что опозорился 3 13.11.2022, 11:23

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Стратегический перелом в войне состоялся.

Слом в войне РФ против Украины, который предрекали многие военные эксперты, состоялся. Он стал очевиден, когда армия Украины заставила бежать российских оккупантов из Херсона.

Об этом рассказал известный российский политолог Валерий Соловей в интервью Александру Плющеву на его канале в YouTube.

«Помните, мы много раз говорили, что на рубеже сентября - августа начался стратегический перелом, что у украинской стороны появился шанс перехватить стратегическую инициативу? Я знаю просто реакцию русской стороны и могу уверенно сказать, что вчера и сегодня этот перелом состоялся», - заявил Соловей.

Происходящее он назвал «колоссальным поражением» диктатора РФ Владимира Путина не только в военном смысле, но еще и в политическом, и моральном.

Кремлевские элиты именно так восприняли бегство ВС РФ из Херсона. «Он (Путин - ред.) знает, что опозорился. Это одна из причин, по которой он не поедет на саммит G20. Он знает, что его подвергнут там остракизму, именно публичному. New York Times хорошо написала, что это публичное и личное унижение лично Путина. Это на самом деле так. Его уже подвергли остракизму в Самарканде. И сейчас это будет усиливаться. Все видят, что тот миф, который он формировал (самый страшный человек мира, самый влиятельный, самый брутальный), все это развеялось. Для российского истеблишмента все это тоже развеялось, он потерял веру в удачливость Путина», - констатировал российский политолог.

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