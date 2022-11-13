«Нью-Джерси» Егора Шаранговича выиграл девятый матч подряд в НХЛ 1 13.11.2022, 11:27

Фото: Getty Images

Клуб белорусского нападающего победил «Аризону» со счетом 4:2.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на своей площадке победил «Аризону» со счетом 4:2. Это девятая подряд виктория «дьяволов», сообщает pressball.by.

У победителей белорусский нападающий Егор Шарангович провел на льду 12 минут 42 секунды, исполнил два броска в створ, один — мимо, совершил один перехват, выиграл свое единственное вбрасывание и завершил встречу с показателем полезности «0».

В 15 поединках на счету Егора Шаранговича 6 (3+3) очков при показателе полезности «-1».

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