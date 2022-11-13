закрыть
13 ноября 2022, воскресенье, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича выиграл девятый матч подряд в НХЛ

1
  • 13.11.2022, 11:27
«Нью-Джерси» Егора Шаранговича выиграл девятый матч подряд в НХЛ
Фото: Getty Images

Клуб белорусского нападающего победил «Аризону» со счетом 4:2.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на своей площадке победил «Аризону» со счетом 4:2. Это девятая подряд виктория «дьяволов», сообщает pressball.by.

У победителей белорусский нападающий Егор Шарангович провел на льду 12 минут 42 секунды, исполнил два броска в створ, один — мимо, совершил один перехват, выиграл свое единственное вбрасывание и завершил встречу с показателем полезности «0».

В 15 поединках на счету Егора Шаранговича 6 (3+3) очков при показателе полезности «-1».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников