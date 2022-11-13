«Какая еще «Черная пятница», а цены как регулировать?» 13.11.2022, 11:51

3,744

Белорусские продавцы бытовой техники откровенно рассказали о ситуации в магазинах.

Продолжая следить за тем, как отражается на торговле регулирование цен, журналисты «Салідарнасці» посмотрели, что происходит с бытовой техникой в Минске.

Пока правительство думает, как наполнить хоть каким-то ассортиментом продовольственные магазины, разрешая увеличить количество импорта, в отделах промышленных товаров, уже переполненных импортом, скучают продавцы.

Редко ощущаешь на себе столько внимания, сколько сейчас готовы уделить каждому покупателю бытовой техники. Днем в будний день в сетевых магазинах количество консультантов в несколько раз превышает число желающих совершить покупку.

Фото: gazetaby.com

— Не знаю, отчего это зависит, — размышляет один из сотрудников магазина. — Вчера тоже никого не было, а позавчера весь день были люди. Сейчас и на выходные гарантировать нельзя большой спрос.

— В обычный магазин идут те, кто хочет оформить рассрочку или взять товар в кредит, потому что интернет-магазины не все предоставляют такую возможность, — объясняет еще один продавец.

Что касается ассортимента, то здесь специализированные магазины все-таки отличаются от отделов техники в столичных универмагах. В последних география производителей ограничивается тремя странами: Китай, Россия, Беларусь.

Допустим, в одном из государственных магазинов во всем огромном отделе нашлась единственная бритва Philips в запылившейся упаковке «производства Нидерланды», да пару водонагревателей аж из Украины. Очевидно, из «завалявшегося» на складе.

Фото: gazetaby.com

В сетевиках «Электросила» и «5 элемент» еще можно увидеть немного товаров из Германии, Франции, Турции, Румынии, Индонезии. Но все единичные. Вьетнамских немногим больше.

И только на стеллажах с телевизорами LG польской сборки уверенно вытесняет белорусские «Витязи» и различные российские и китайские бренды.

Фото: gazetaby.com

— LG перенесли сборку в Польшу, на них и ориентируйтесь, — советуют в одном из магазинов. — Sony вы все равно в Беларуси не найдете.

Во всех остальных сегментах продавцы уверенно рекомендуют «Китай». Стоит отметить, что практически все мировые бренды перенесли производство в КНР, поэтому и Bosch, и Moulinex, и тот же Philips тоже имеют китайские адреса.

А вот к самим китайским брендам лучше присмотреться внимательнее.

— Китайцы ведь любой логотип налепят, который у них попросят, Например, вы слышали что-нибудь про телевизоры VEKTA, Erisson, Yuno, TELEFUNKEN, Polarline, OLTO, Hyundai, Supra, BQ, Harper, Irbis и еще много разных «зверюшек», — удивляет один из консультантов. — Правда, у нас пока такого наплыва еще нет, но в России уже весь этот «зоопарк» присутствует.

Наплыва нет, но отдельные экземпляры все же попадаются.

Фото: gazetaby.com

Вероятно, по такому же принципу получилась и загадочная марка белорусских телевизоров KIVI, по словам продавцов, «слабенькая и собранная в Китае».

Фото: gazetaby.com

На вопрос «что делать, если не устраивает ассортимент», большинство продавцов продолжают настойчиво рекламировать товары из Китая, убеждая, что все равно альтернативы им сейчас нет.

— Вот такой у вас выбор — без выбора, — довольно понятным каламбуром заключает один из конвсультантов.

Надо сказать, что в интернет-магазинах ассортимент бытовой техники практически не отличается. Но, оказывается, только в тех, которые работают «по белому» с официальным товаром.

Продавцы, перешедшие на «серые» схемы, утверждают, что для них не существует «никакого дефицита» и обещают выполнить практически любой заказ, правда, предупреждают, что будет «долго и дорого».

Цены, пожалуй, самая большая боль и продавцов, и покупателей.

— После событий февраля 2022 года цены у нас стали в два раза выше польских на идентичную технику. Ранее эта разница составляла 30-40%, — предупреждают в одном из магазинов-онлайн. — Поэтому все, у кого есть возможность, поедут за техникой в Польшу, где, допустим, крутой современный телевизор, который у нас можно найти за 1500 долларов, стоит 800. То же самое по остальным позициям, которые купить там оказывается выгоднее даже с растаможкой.

Тенденция с ценами одинакова и для офлайн-торговли. Например, стиральную машину за 400-500 долларов в эквиваленте предлагает сегодня разве что белорусский Atlant. Российские машины в основном стоят 1500-2500 бел. руб. А китайские и того больше — 2000-4000 бел. руб.

Фото: gazetaby.com

Холодильники отечественного производства сейчас в среднем стоят 1000-1500 бел. руб., в то время как российские — 2500-3500 бел. руб. Примерно такие пропорции наблюдаются по всем товарам.

Белорусские производители предлагают и самую дешевую микроволновку примерно за 300 бел. руб., и телевизор — за 600, отечественную плиту Cezaris можно найти за 400 бел. руб., а Gefest — от 600.

Фото: gazetaby.com

Особенно популярные роботы-пылесосы мы пока не освоили, приходится ориентироваться на китайские от 400 бел. руб. При этом робота за 2000 рублей описывают «прямо как полноценный пылесос».

Во всех магазинах много ценников с измененными ценами в пользу покупателей. Удешевлено все на 15-30%. На некоторые товары, например, холодильники или телевизоры моделей экстра-класса, эта разница составляет до 2 тысяч рублей. Правда, в остаточной цене все равно 6-8 тысяч.

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Всю технику в магазине можно взять в рассрочку на 5-12 месяцев, а акционную, на которую цены снижены более, чем на 30%, — в кредит под 29,9%.

Ноябрь — месяц сакральных дат для продавцов всего мира. Тут и «11.11», и пресловутая «Черная пятница», традиционно открывающая рождественские распродажи.

Фото: gazetaby.com

Несколько лет и белорусские продавцы пытались вписаться в эту популярную маркетинговую концепцию.

— Какая «Черная пятница»? — удивляются сегодня продавцы бытовой техники. — А цены как регулировать? Скорее всего, те сниженные, которые есть, и останутся. Никто сейчас дергаться не будет, все боятся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».