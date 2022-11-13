«Каждый день груз-200, груз-300»: российский танкист рассказал о разгроме под Херсоном

«Каждый день груз-200, груз-300»: российский танкист рассказал о разгроме под Херсоном1
- 13.11.2022, 11:56
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Разговор оккупанта с позывным «Турист» перехватила украинская разведка.
Российские военные, которые находятся в Херсонской области, жалуются на большие потери техники и личного состава. А также на постоянное огневое поражение от ВСУ.
Об этом говорится в разговоре оккупантов, который перехватило ГУР МО.
Так, в записи оккупант-танкист с позывным «Турист» рассказывает о больших потерях в своих войсках.
«Мы под Херсоном стоим, здесь каждый день груз-200, груз-300… Нас здесь всего 2 экипажа… Остальные восьмидесятки (танки т-80) 12 танчиков наши - ра…с.ли… мы сюда приехали. Мы здесь каждый день под минометами. Квадрик над нами зависает, тут же минометы летят. Баки нам рас…ло осколками», - жалуется оккупант.