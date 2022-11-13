Белоруска из США нашла минчанина, который помог ей 13 лет назад 13.11.2022, 12:09

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Они договорились встретиться в Европе.

Минчанин Александр, который 13 лет назад помог белоруске из США Алисе добраться до больницы, нашелся. Буквально через два часа после того как СМИ опубликовали рассказ девушки, он написал ей на почту: «Не знаю, про мою это историю или нет, но она очень похожа на твою». Они созвонились — и оказалось, что их истории совпали, пишет «Зеркало».

Напомним, Алиса родом из Минска, но уже много лет живет в США. В 2009-м она училась на психолога на гуманитарном факультете БГУ. Той осенью ее парень попал в 5-ю больницу. 14 сентября девушка поехала в учреждение, чтобы его навестить. По дороге она почувствовала себя очень плохо, но смогла добраться до нужной остановки. А оттуда идти уже не могла: так болел живот. Дойти до медиков ей помог парень по имени Александр. Чуть позже, когда девушку прооперировали, оказалось, у нее разорвалась киста и в организме пошло заражение.

Три месяца после выписки Алиса искала Александра, но не вышло. Несмотря на это, она никогда не забывала человека, который был рядом в трудную минутку, и, уверена, спас ей жизнь. Спустя 13 лет она попробовала отыскать его еще раз. «Зеркало» опубликовало ее историю — и вот что было дальше.

Листая новости, тот самый Александр заметил фото девушки, которая показалась ему знакомой. Открыл заметку, стал смотреть, в памяти начали всплывать события 14 сентября 2009-го.

— Чем дальше я читал, тем больше понимал, что это было со мной. В голове, конечно, случился сумбур: «Что? Как? Почему?» — описывает тот момент собеседник. — Вроде бы просто помог человеку. А оказывается, она это запомнила и искала меня. Было очень приятно.

Сам Александр ту ситуацию вспоминает так: увидел на остановке девушку «в удручающем состоянии» и подошел помочь. Говорит, не мог пройти мимо человека, которому плохо.

— Когда мы пришли в приемный покой, врачи сказали: «Это не к нам, идите дальше». Было неприятно, что медики, даже толком не осмотрев Алису, отправили нас в женскую консультацию. Я понимал, раз начал помогать, нужно довести человека до конца, поэтому дальше пошел с ней по врачам, — возвращается к той истории собеседник. — И только когда в гинекологии ее госпитализировали и меня заверили: «С ней все хорошо, она под присмотром», я ушел.

Со временем о той ситуации Александр забыл. К тому же, незадолго до этого случая он женился, и в жизни было много других важных дел. Дни шли своим чередом. Но место для других добрых поступков в них находилось. На просьбу рассказать подробнее, мужчина отвечает так:

— Таким не хвастаются. Сделал — и отлично. Причем не из корыстных целей и ради каких-то благодарностей, а просто так. Порой тебе ничего не стоит, чтобы кому-то помочь, а для человека это важно. И, как показала практика, даже через 13 лет он может это помнить и тебя искать.

О себе Александр рассказывает немного. Шутит: жив, здоров и слава богу.

— А ваши родные знают уже об этой истории?

— Старший сын, когда прочел, сказал: «Папа, я тобой горжусь». А дочка у меня еще маленькая, поэтому как только вернусь из командировки, лично ей все расскажу.

Алиса и Александр уже созвонились.

— Когда я прочла его сообщение, еще не была до конца уверена, что это он. Но мы стали говорить, и я узнала его голос, — рассказывает Алиса. — Было приятно. Получилась хорошая история, которых очень не хватает в эти дни.

Александр и Алиса договорились встретиться в Европе в 2023 году.

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