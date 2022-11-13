Украинские бойцы показали видео нового разгрома морпехов РФ под Павловкой 2 13.11.2022, 12:15

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Оккупанты из 155-й бригады «отдыхают» на поле после штурма.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить село Павловка неподалеку от Угледара Донецкой области. Однако, кроме значительных потерь, эти попытки захватчикам ничего не приносят.

Украинские воины показали результаты очередного штурма на видео, появившемся на странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. На нем видны «уставшие» после наступления оккупанты, которые отныне будут отдыхать вечно.

"Павловка держится... На видео русские из 155-й бригады отдыхают после штурма", – подписали видео в «СтратКоме».

На кадрах видно около десятка тел лежащих на земле российских захватчиков. Около них - российский грузовик и двое временно живых россиян, собирающих тела ликвидированных.

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