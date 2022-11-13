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«Боже, как красиво»: бабушка из Херсона искренне радуется уничтоженной технике врага

  • 13.11.2022, 12:21
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«Боже, как красиво»: бабушка из Херсона искренне радуется уничтоженной технике врага

Бойцы ВСУ показали женщине видео со своего телефона.

Люди на деоккупированных территориях искренне радуются освобождению из-под оккупации. Более того, искренне радуются и фактам уничтожения оккупантов защитниками Украины.

Видео искреннего восхищения жительницы освобожденной Херсонщины показали сами защитники Украины, сообщает «24 канал».

Военные Украины показали местной жительнице, как уничтожали технику врага на ранее оккупированной части Херсонщины. В частности, показали кадры из:

Евгеньевки,

Васильевки,

Бобрового Угла,

Снегиревка.

«Ой, как хорошо. Что-то он мало горит», – с улыбкой прокомментировала бабушка.

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