Названы лучшие пятилетние авто для белорусов по цене до $15 тысяч 13.11.2022, 12:30

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Что достойного можно пригнать из Европы за свои деньги.

Хочется обновить автопарк в качестве подарка под елку. А что там с ценами? Tochka.by посмотрела авто в бюджете около 15 тысяч долларов на европейских площадках и на нашем рынке.

Гнать или сразу брать

В Европе любят универсалы, поэтому низ рынка в большинстве своем в таком кузове. И готовьтесь встретить пробеги под 200 тысяч километров.

Можно сэкономить и гнать самому. Ну как самому – нанять людей, чтобы покатались, посмотрели состояние. За это они попросят сотни три американских денег. Доставка автовозом – обойдется до 700 евро. И наконец растаможка. Считаем льготную, как делают взрослые люди.

А если авто нужно здесь и сейчас – идем на рынок, смотрим, что уже пригнали.

Ford Focus IV

2018 года выпуска, на «механике». Под капотом 1,5 литровый дизельный двигатель. Пробег – 171 000 км.

Стоит 14 200 долларов по курсу.

Focus IV самый «жирный» в подборке. Опций и ассистентов список такой длинный, что Даня Милохин за всю жизнь столько не прочитал.

Тут тебе и распознание дорожных знаков, и датчики дождя, а еще ассистент света, система удержания в полосе, предупреждение о столкновении, помощники при спуске и при подъеме в гору, система start-stop, парктроники, ассистент парковки.

Идем дальше. Камера заднего вида, круиз-контроль, электрические стеклоподъемники, рейлинги на крыше и легкосплавные диски. И наконец – голосовое управление мультимедиа и заводская тонировка. Ранены и убиты – надо брать.

Ford Focus IV аналогичных характеристик, если гнать самому, обойдется примерно в 13,5 тысяч долларов по курсу.

Renault Megane IV

2018 года выпуска, механическая коробка передач. Разгоняет Renault Megane IV полуторалитровый дизель. Пробег авто – 153 000 км.

Универсал с передним приводом продается за 14 950 долларов по курсу.

В этой генерации Renault Megane получил стильную светодиодную оптику с автоматическим дальним светом фар.

Есть круиз-контроль, считывание дорожных знаков и разметки, датчики парковки, полный электрический пакет стекол и модная цифровая приборная панель. Не стыдно катать жен и тещ. А кто холостой, то потенциальных жен.

Привезти из Европы такую же можно примерно за 13 тысяч долларов по курсу.

Renault Scenic IV

Собрали его в 2017 году. И с тех пор авто проехал 182 000 км. Снова 1,5-литровый дизель.

Стоит на нашем рынке семейный компактвэн 14 850 долларов.

«Французы» экономят топливо изо всех сил. Renault Scenic IV ест всего четыре литра дизеля на 100 км. по трассе.

Есть двухзонный климат-контроль, электрический привод и обогрев зеркал, электрические стеклоподъемники спереди и сзади. А еще круиз-контроль, датчики света и дождя.

Подушки безопасности – водителя, пассажира и боковые. Это важно для семейного авто.

Разница с самостоятельным пригоном не такая и большая – со всеми платежами отдадите примерно 14 500 долларов по курсу.

Peugeot 308 T9

2019 года выпуска, на «автомате» – стоит надежный шестиступенчатый японский автомат Aisin. Катал своих прежних владельцев 138 110 приятных километров.

Снова универсал и 1,5-литовый дизель. Этот Peugeot стоит 14 950 долларов по курсу.

Диодные фары, система контроля полосы, климат и круиз-контроль, датчики парковки, дождя и света.

Такой только на механике обойдется пригнать примерно в 12 тысяч долларов по курсу.

Volkswagen Golf VII

В долгом представлении не нуждается. Седьмое поколение в рестайлинге – 2018 года выпуска. Проехал немало – 198 тысяч км.

Под капотом стоит дизельный двигатель на 1,6 литра, который работает в паре с «механикой». Просят за Volkswagen Golf VII – 15 900 долларов по курсу.

Опций в нем жменя. Парктроники задний и передний, круиз-контроль, электростеклоподъемники, подогрев передних сидений.

Если купим такой же Volkswagen Golf VII в Европе сами, то потратим примерно 12 500 по курсу.

Opel Insignia II

2018 года выпуска, на «механике». Пробег – 180 тысяч км. Стоит 15 700 долларов по курсу.

Турбина дует, двигатель может. 1,6 литровый дизель выдает 136 л.с.

Opel Insignia II полноценный универсал бизнес-класса. Это новый «пассат», который нынче подорожал до неприличия. Opel Insignia тоже немец, такой же просторный салон, большой багажник и он надежный. Каждый потраченный доллар – по делу.

Рыночный Opel Insignia II в наш бюджет войдет со скрипом. А вот если везти его самому, то легко. Цена вопроса – 14 200 долларов.

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