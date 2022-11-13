Ученые обнаружили у крыс танцевальные способности 13.11.2022, 12:42

Раньше считалось, что синхронизировать свои движения с музыкой способны только люди.

Даже среди людей танцевальными способностями обладают не все: кто-то легко двигается под музыку, а кто-то постоянно выбивается из такта. По-видимому, то, насколько точно мы можем синхронизировать свои движения с музыкальным ритмом, хотя бы частично передается по наследству, и ученые полагали, что это «бесполезное» умение свойственно исключительно людям.

Конечно, животные тоже могут слышать и реагировать на музыку, издавать ритмичные звуки или научиться двигаться, когда звучит мелодия. Однако это абсолютно не то же самое, что совокупность сложных нервных и двигательных процессов, позволяющих нам распознавать и даже предсказывать музыкальный ритм.

Однако теперь исследователи из Токийского университета (Япония) продемонстрировали, что как минимум один вид живых существ, серые крысы, способен синхронизировать свои движения с ритмом музыки, особенно если ее темп составляет 120–140 четвертных нот в минуту. Кстати, людям тоже проще всего синхронизировать движения с музыкой такого темпа, что дополнительно указывает на генетическую основу такой способности.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Однако зачем крысам, существам, вынужденным всю свою жизнь бороться за выживание, вообще уметь синхронизировать свои движения с ритмом музыки? Исследователи предполагают, что дело в том, какое влияние музыка оказывает на мозг живых существ, воздействуя на эмоциональное и когнитивное состояния. Учитывая, что так поступали крысы, до этого ни разу не слышавшие музыку, эта способность должна быть врожденной, следовательно, «полезной» для вида, — в противном случае у кодирующих ее генов велик шанс исчезнуть в ходе естественного отбора.

Ученые планируют и дальше изучать танцевальные способности животных: это позволит не только заглянуть в прошлое, в истоки происхождения человеческой музыки, но и лучше понять, как работает человеческий мозг, как он обрабатывает звуковую информацию и синхронизирует ее с двигательной активностью, добиваясь плавных и гармоничных движений танца.

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