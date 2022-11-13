Перед Путиным поставили ультиматум 13.11.2022, 13:09

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После поражения в Херсоне Китай может начать «игру» против России.

Перед Путиным могли поставить ультиматум скорого окончания войны, что и заставило его дать команды выйти из Херсона. В России понимали, что оборона правого берега все равно ничего бы не дала, кроме еще больших потерь и поражения.

Об этом «24 каналу» рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о зачистке Херсона и первых дорогих трофеях для ВСУ.

Фейгин отметил, что решение о выходе из Херсона, конечно, принимал Путин, а не Суровикин или Шойгу. Очевидно, оно готовилось уже давно, потому что еще несколько недель назад Суровикин говорил о тяжелых решениях на Юге. Путин уже сейчас начал готовиться к возможным политическим последствиям:

Он предоставил больше полномочий Пригожину, чтобы его армия защищала диктатора.

Он сменил командующего войной в Украине на Суровикина, потому что он, похоже, готов брать ответственность.

«Теперь понятно, почему задерживается снятие Шойгу, потому что в очередной раз на него повесили. Песков же сказал, что это минобороны что-то решило, а президент ни при чем. Поэтому Путин не будет комментировать», – заметил российский правозащитник.

Он продолжил, что в российских ватных пабликах сейчас «горит». Там спрашивают, зачем было вообще что-нибудь начинать, зачем умирали российские солдаты, если в итоге Россия просто вышла из Херсона. Да еще и провела там псевдореферендумы, так что теперь это оккупированная Украиной территория России?

«Это шизофрения. Потому что 8 месяцев назад вы оккупировали территорию Украины, 40 дней после фейковых референдумов она стала территорией России. А теперь мы видим настоящий референдум, весь город радуется приходу войск своей страны», – подчеркнул Фейгин.

По его словам, Путину могли поставить ультиматум по поводу более быстрого окончания войны, невозможности использования ядерного оружия и тому подобное. Это мог сделать, например, Китай, в противном случае он также присоединится к санкциям против России. Еще больше российских активов может быть заблокировано.

«Потому что сейчас масштаб еще недостаточный даже для репараций, потому что Украине нужно до 500 миллиардов долларов. Вместо того чтобы смягчать, Путин наоборот усиливает уничтожение украинской инфраструктуры», – подчеркнул российский правозащитник.

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