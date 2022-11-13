Бесправница выехала на «встречку» и устроила лобовое столкновение на МКАД
- 13.11.2022, 13:12
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За рулем Mercedes находилась 21-летняя девушка.
13 ноября около 8 часов утра на МКАД произошло лобовое столкновение. За рулем одной из машин была бесправница, сообщает Следственный комитет.
По предварительным данным, 21-летняя девушка, управляя автомобилем Mercedes, въехала на МКАД. Двигаясь по «встречке», она совершила лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen, которой управляла 57-летняя женщина.
У водителя Mercedes не было водительских прав.
Обе женщины с различными травмами госпитализированы.