Более 700 тысяч россиян бежали от мобилизации в Грузию 13.11.2022, 13:17

Большая часть из них отправилась в третьи страны.

Более 700 000 граждан России бежали в Грузию после начала мобилизации в Россию. Об этом в беседе с Radio France рассказала президент страны Саломе Зурабишвили. По ее словам, сейчас в стране осталось примерно 100 000 россиян, остальные отправились из Грузии в третьи страны.

По словам Зурабишвили, на территории ее страны находятся 30 000 украинских беженцев. Часть жителей Украины, которые бежали в Грузию, вернулись домой, когда российские войска отошли от Киева.

Никаких серьезных инцидентов, связанных с присутствием россиян в Грузии, не наблюдается, утверждает президент страны. «Время от времени случаются словесные перепалки, но в целом россияне, которое прибыли в Грузию и находятся там сейчас, — это люди, которое, очевидно, не хочет разделять судьбу воинственной путинской России и не хотят быть мобилизованными», — добавила она.

Ранее министерство внутренних дел Грузии утверждало, что только за первую неделю мобилизации в страну прибыли 68 887 российских граждан. После 30 сентября в Грузию приезжали в среднем по 6 000 россиян ежедневно, рассказывал замминистра Александр Дарахвелидзе 3 октября.

Согласно статистике ФСБ с июля по сентябрьбыло зарегистрировано около 9,7 миллионов пересечений государственной границы РФ — имеется в виду количество поездок, а не количество выехавших граждан. Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет. Почти 70% всех выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

Всего только за две недели после объявления мобилизации в России страну могли покинуть до миллиона человек, утверждал источник Forbes, знакомый с оценкой Кремля. Другой собеседник издания в администрации президента РФ заявил о 600-700 тысячах человек. Оба источника признают, что точное количество бегущих от мобилизации назвать вряд ли удастся: большинство пересекают границу с туристическими визами, и неясно, вернутся ли они обратно.

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