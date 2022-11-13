«Весь район в борщевике!» 13.11.2022, 13:22

Жители белорусских регионов рассказывают о масштабах коррупции среди местных властей.

Житель Ушачского района уверен, что его район самый коррумпированный в Беларуси.

Видео с его рассказом опубликовал ТГ-канал «Беларусь за МКАДом».

— «По дороге от деревни Дубровка до деревни Усая (Усайское озеро заросло борщевиком), все заросло борщевиком. Деревня Ягодки также заросла борщевиком. Весь Ушачский район в борщевике!» — отмечает автор видео.

Еще одной отличительной чертой района, являются убитые дороги.

— «Асфальт в ужасном состоянии, его как в перестройку положили, так после этого ни разу не ремонтировали», — резюмирует местный житель.

Все обращения в органы так называемой местной власти игнорируются или «закрываются» отписками.

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