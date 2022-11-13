В честь возвращения Херсона украинские нацгвардейцы разгромили россиян под Бахмутом 13.11.2022, 13:26

Оккупанты пытались спрятаться в окопах, но им это не помогло.

Защитники Украины ликвидировали российских оккупантов под Бахмутом на Донетчине, где продолжаются одни и самых ожесточенных боев. Работу по «демилитаризации» врага они посвятили освобождению Херсона.

Отминусовали захватчиков бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии. Видео доступно на ее Facebook-странице.

«В честь возвращения Херсона бригада быстрого реагирования минусирует силы оккупанта на Бахмутском направлении с усиленным рвением», – отметили военные.

На кадрах видна группа российских захватчиков, которые с оружием прячутся в окопах. Туда наши воины сбросили боеприпас с беспилотника.

После первого удара оккупанты по меньшей мере получили контузию и ранения. Повторный удар тоже разбрасывал уцелевших российских солдат в разные стороны.

В честь возвращения Херсона: нацгвардейцы отминусовали врагов под Бахмутом. Видео

«Есть то, чему не научишься из видосов, только по опыту. Наши операторы «птичек» все лучше попадают в цели с учетом всех высот, погодных условий и даже движений врага», – говорится в сообщении.

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