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Для «состоявшихся людей»: в 30 километрах от Минска нашли недорогой дом

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  • 13.11.2022, 13:34
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Для «состоявшихся людей»: в 30 километрах от Минска нашли недорогой дом

Собственник искал хорошее место под коттедж два года.

Неподалеку от городского поселка Радошковичи (это — 30 километров от МКАД) продается интересный компактный дом со всеми удобствами. Собственник рассказывает, что искал хорошее место под коттедж 2 года. В итоге, выбрал перспективную деревню, где скоро будет «молодой квартал состоявшихся людей», пишет realt.by.

Итак, дом 2022 года постройки находится в деревне Курневичи Шершунского сельсовета Минского района. Асфальтированная дорога из Минска приведет почти к участку. Рядом ходят прямые маршрутки, до ближайшей остановки — около 500 метров.

Дом построен из керамзитобетонных блоков, утеплен и оштукатурен. Общая площадь постройки — 55 квадратных метров.

На этой площади собственнику удалось удачно разместить гостиную, кухню и две спальни. Ремонт делался с помощью дизайнера. К дому примыкает открытая веранда для уютных посиделок под красивым закатным небом.

Отапливается дом электричеством, на кухне и в ванной — теплые полы, вода поступает из скважины, канализация — местная (2-компрессорная автономная станция биологической очистки). В доме установлены фильтры для питьевой воды и бойлер.

В объявлении рассказывается, что собственник искал место под дом два года:

«Каждые выходные он садился в машину и ехал осматривать окрестности. Потому что знал, что ищет. Место, где его жене, двум сыновьям и стаффордширскому бультерьеру будет хорошо».

Выбор был остановлен на ровном участке в небольшой деревне с хорошими соседями, а также — с лесом и озером неподалеку.

Участок в 15 соток огорожен (нержавеющий забор и калитка Grand Line). На участке есть готовое хозяйственное помещение и фундамент для бани (проект пойдет в подарок для нового владельца). На территории растут молодые яблони, вишни, кусты малины и голубики, а также − 11 туй.

Сосновый лес начинается сразу за калиткой. В гости к хозяевам дома часто приходят зайцы, олени, лоси и лисы. В лесу растут грибы и ягоды. Также в округе есть три озера с чистейшей водой. Ближайший водоем находится в 500 метрах. Там можно и порыбачить, и позагорать. А в нескольких километрах от деревни проходит экотропа «Святые родники».

Ближайшая инфраструктура (магазины, школа, банк и т. д.) есть в Радошковичах. Как сообщается в объявлении, деревня Курневичи — достаточно перспективная, новые строения тут постепенно вытесняют старые хаты.

Стоимость дома — 89,9 тысяч долларов.

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