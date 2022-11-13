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Медики назвали пять видов самых полезных орехов

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  • 13.11.2022, 13:45
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Медики назвали пять видов самых полезных орехов

Они в несколько раз богаче по минеральному составу, чем фрукты.

Орехи являются неотъемлемой частью рациона при здоровом питании, потому что обогащают организм витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами. Врач-диетолог Мария Вороненко рассказала про пять видов орехов, употребление которых принесет пользу здоровью.

Об этом она рассказала на своей странице в Telegram.

Специалист рекомендует периодически добавлять в рацион грецкие орехи, потому что он лидер по содержанию жиров. В этом продукте в 50 раз больше витаминов, чем в цитрусовых и в черной смородине. Также он содержит клетчатку, соль железа и кобальт. Регулярное употребление грецкого ореха очень полезно для работы мозга и сердечно-сосудистой системы.

Еще диетолог советует употреблять фундук, потому что в нем содержится до 80% жиров, а по своему составу он похож на оливковое масло.

Не менее полезным считается миндаль, потому что богат на фосфор, цинк, медь, железо, кальций и магний.

Также добавляйте в меню фисташки, которые снижают «вредный» холестерин, дарят бодрость и избавляют от усталости.

И не забывайте про арахис, с помощью которого организм обогащается фолиевой кислотой, необходимой для нервной системы и нормальной работы сердца.

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