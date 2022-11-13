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«Они собирались здесь быть навсегда, а разбежались от ВСУ за пять минут»

  • 13.11.2022, 13:53
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«Они собирались здесь быть навсегда, а разбежались от ВСУ за пять минут»

Жителей освобожденной Херсонщины рассказали, как убегали российские оккупанты.

В среду в 5 утра Сергей Мельников услышал шум на улице. Российские военные, жившие в доме напротив – на улице Шевченко, 6 – собирали вещи, чтобы бежать. В течение долгих восьми месяцев они оккупировали село Милово на юге Украины, Херсонская области. В настоящее время они отправились в рамках унизительного ухода с правого берега Днепра, пишет The Observer из Guardian Media Group.

«Путин сказал, что Россия будет здесь навсегда. В конце концов они ушли за пять минут и разбежались, как козлы, — рассказал Мельников и добавил. – Путин хотел нас убить. А закончил уничтожение собственной страны. Отступление России от Херсона – огромный провал».

Мельников открыл соседние ворота и показал открытый сарай, где россияне готовили себе еду и «тусовались» по вечерам. Они оставили фарфоровые чашки для кофе, окурки и стеклянную банку с помидорами. Вокруг был разбросан мусор и зеленые армейские пайки. «У них была радиостанция с антеннами? использовали амбар для хранения минометов», — сказал он.

Последние минуты оккупации были оттенены мстительностью

Мужчина говорит, что последние минуты оккупации были оттенены мстительностью. На выезде русские войска взорвали помещение сельской школы и детского сада, где они жили, снесли радиобашню. В субботу питомник (оккупантов) напоминал бетонную кучу; на табличке снаружи было написано: «Шахты». Они взорвали переправу Милово из-за притока Днепра и других ключевых объектов инфраструктуры.

Украинский спецназ ворвался в ночь на четверг. К утру пятницы жители вывесили сине-желтые флаги и праздновали первые часы свободы. Они обнимали украинских воинов с желтыми повязками и угощали их домашней выпечкой. «Наши ребята – герои. Бог нас бережет», – рассказала свекровь Мельникова Людмила. «Это было тяжело. Я не получала ни пенсии, ни таблетки от давления».

Крушение для Москвы

Последние несколько дней стали крушением для Москвы. Они предполагают, что дерзкий военный план Путина завоевать Украину провалился из-за тщеславия. Его войско не смогло получить Киев и Харьков. Теперь РФ потеряла контроль над единственным захваченным областным центром. Весной демонстранты протестовали против российского правления, а в пятницу снова вышли на улицы, радуясь его падению.

Отступление России на прошлой неделе было ужасным событием, о чем заявил неудачный министр обороны Путина Сергей Шойгу. Последние солдаты вывели из строя Антоновский мост, обстрелянный Украиной ракетами «Химарс», предоставленными США, и в панике скрылись из-за понтонной переправы. На Каховской ГЭС разорвали еще один мост, ведущий к оккупированному городу Новая Каховка.

Знаем, почему мы боремся

Украинские военные были в эйфории. «Наш нравственный дух заоблачен. Мы знаем, почему мы боремся. Это наша земля», – говорит 28-летний Сергей. Он сказал, что его родной город Олешки – через реку Херсон – все еще находится под российской оккупацией. «Мы вернем Олешки и все остальное», - предположил он. Рядом с его блокпостом стояли два сожженных российских танка и здание сельсовета, на вершине которого — украинский флаг.

«Мы откатились на 30 лет назад»

Мельников сказал, что сначала в деревне проживало 1000 человек. От 300 до 400 остались после российского захвата. Он сказал: «Мы спросили, почему они пришли. Они ответили: «Чтобы улучшить вашу жизнь». Когда они ушли, мы вернулись на 30 лет назад. Сейчас у нас нет ни света, ни газа, ни воды. Все разорились, а работы нет. Вместо того чтобы воевать, Путин мог бы починить дороги и больницы в собственной стране».

Мельников сказал, что оккупанты арестовали двух подростков в марте после того, как они сорвали три новых российских, коммунистических и флага «ДНР» с советского военного мемориала. «Офицер поставил их к стене и выстрелил над их головами. В наказание их заставили рыть окопы».

По его словам, около 10-ти крестьян активно сотрудничали с россиянами. Одна стала новым промосковским мэром. Она посоветовала бойцам, где они могут жить, и дала им адреса пустых домов. По его словам, на прошлой неделе коллаборанты уехали с солдатами. Среди них была местная женщина, которая влюбилась в офицера и летом вышла за него замуж, добавил он.

Несколько человек были участниками сопротивления. Мельников сказал, что сидел на своей крыше – с видом во двор – и будет смотреть, как российская военная техника прокатывается мимо. Сыну, проживающему в городе Днепр, он послал мобильным телефоном координаты. Затем он передал их украинской армии. «Однажды я заметил российскую реактивную систему залпового огня. Я отправил сообщение. Все произошло очень быстро. Через десять минут она была уничтожена».

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