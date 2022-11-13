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В офисе Зеленского показали, как строят стену на границе с Беларусью

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  • 13.11.2022, 13:55
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В офисе Зеленского показали, как строят стену на границе с Беларусью

Работы идут не только на Волыни.

В Офисе президента обнародовали видео того, как строится стена на границе с Беларусью (Волынская область). На кадрах заметно как возведен забор с колючей проволокой.

Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Так строится стена на границе Волынской области с Беларусью - железобетонный забор с колючей проволокой», - написал Тимошенко.

При этом он подчеркнул, что это один из элементов инженерных ограждений, которые обустраивают для защиты границы.

«Конечно, работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и Россией», - добавил Тимошенко.

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