«В государственной школе пришлось взять сразу четырех репетиторов» 13.11.2022, 14:19

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Истории белорусов, которым пришлось забрать детей из частных учебных заведений.

Почти месяц как частные школы приостановили работу в Беларуси. Некоторые с 14 ноября попробуют получить лицензии. Журналисты devby.io спросили айтишников, чьи дети учились в частных учебных заведениях, как прошел для них этот месяц.

История 1: «В госшколе сыну было нормально»

«Сын две недели проучился в госшколе — потом мы переехали в Польшу, и он пошел в частную, – рассказывает первый герой. – В госшколе сыну было «нормально». Он говорил, что на уроках можно было списывать, а еще многие дети прогуливали школу. Конечно, еда для него была невкусной, а еще было шумно — с непривычки. Учебники тяжелые — их нужно было носить с собой постоянно.

Что еще: ему не нравилось, что учителя позволяли себе «сильные» высказывания в адрес учеников. Но в целом все было «не смертельно». Проблем с коммуникацией с одноклассниками не возникало — он же в 11 классе, со всеми перезнакомился.

Я не слежу за оценками сына, поэтому не могу сказать, сказался ли на успеваемости переход и частной школы в государственную. Моя задача как родителя — закрыть базовые потребности: обеспечить безопасность, кров; а также передать ему гуманные ценности, предоставить максимум возможностей для дальнейшей жизни, подтолкнуть к самостоятельности и отпустить.

Здесь, в Польше, учеба в школе на английском языке. В классе сына не только поляки, но есть также ребята из Беларуси, Украины, России — в основном все переехали с начала войны. Не могу однозначно сказать, что все тут моему ребенку нравится, есть свои плюсы и минусы — как везде. И конечно, пока что ему непросто».

История 2: «Пришлось взять четырех репетиторов»

«С госшколой у нас пока не складывается, – рассказывает героиня. – На фоне стресса у ребенка ухудшилось здоровье. Вся нагрузка по обучению снова легла на меня. Учителя в новой школе не стесняются говорить родителям: «Учите с детьми уроки!» По устным предметам почти на каждом занятии — или самостоятельная работа, или практическая. Когда детям дают материал и в каком виде — непонятно.

Никто из учителей даже не старается перевести то, что написано в учебниках и методичках, на понятный 11-леткам язык. Время на выполнение проверочных работ урезают. А еще могут дать подряд две работы по одному предмету за один урок. Все это приводит к тому, что дети не хотят ходить в школу.

Мне пришлось взять четырех репетиторов:

по математике, так как в школе дают материал максимум на 5-6 баллов;

по английскому — поскольку в частной школе сын занимался по другой программе и ушел далеко вперед. Чтобы его знания не растерялись, мы продолжаем занятия по той же программе с репетитором;

по дизайну, так как ребенок хорошо рисует;

и по географии. В школе с этим предметом катастрофа, хотя мы считаем его очень полезным.

И в результате у ребенка совсем нет свободного времени. А раньше он все то же самое делал в частной школе — и в 4 часа был свободен, и домашнее задание было частично выполнено. Зачем детей в школу каждый день таскают — не понятно. Уже звали бы только на экзамены — было бы у школьников хоть немного личного времени, они здоровее были бы.

Сын уже адаптировался в классе. Сам класс хоть и большой — 29 человек, — но дети дружелюбные. Учителя не относятся к моему ребенку предвзято. Оценки у него просели, хоть и не сильно, — сейчас у него от 7 баллов и выше, а в прошлом году 7 было только по физре. Но что хуже — просело качество его знаний.

Мне, конечно, хотелось бы, чтобы сын вернулся в частную школу, если это будет возможно, и занимался не только зубрежкой того, что не понимает, но развивал и другие навыки».

История 3: «Ребенок учился онлайн, когда школу закрыли — пошел в местную, не в Беларуси»

«Мы живем не в Беларуси. Наш ребенок учился в белоруской частной школе онлайн, а когда ее закрыли — пошел в местную, – рассказывает героиня. – Несмотря на то, что школа по месту нашей теперешней регистрации переполнена, ребенка взяли туда без проблем. На следующий день он уже посещал занятия. Документы мы еще доносили в процессе его учебы, так как не готовились к такому повороту событий.

Как и ожидалось, у сына есть проблемы с языком. Но учителя относятся к этому с пониманием, он не первый русскоязычный ученик в школе (и в классе) — и у них уже есть опыт работы с такими детьми. Насколько я поняла, школа делает все, чтобы ребенок не испытывал стресса.

С одноклассниками сын общается на смеси русского и английского, пытается самостоятельно изучать местный язык (хорошо, что сейчас много материалов в интернете). Домашние задания делает при помощи переводчика в телефоне.

Не знаю, как все повернется и останемся ли мы здесь, успеет ли ребенок окончить местную школу, но считаю, что это очень интересный и полезный опыт адаптации».

История 4: «К учителям вопросов нет. Но некоторые родители считают нормальным, что дети дерутся – якобы так проявляется лидерство»

«Ребенок месяц ходит в госшколу. Поначалу нам, родителям, было очень непросто. В частной школе был удобный график: детей можно было приводить к 9:00, а забирать в 19:00, – рассказывает следующий герой. – В нашей госшколе занятия начинаются в 8:00 — в связи с этим пришлось поменять всю утреннюю логистику, чтобы ко времени отвозить и сына в школу, и других детей в сад.

Самое сложное для нас — в том, что в первом классе всего 4 урока, и работающим родителям нужно как-то умудриться забрать ребенка в 11:45 домой. Есть, конечно, продленка, но скажу честно: драки и все самое ужасное случается именно там.

У нас все вопросы были к родителям детей, а также к поведению школьников. Очевидно, что в частных школах происходит своеобразный отсев: в большинстве случаев это дети интеллигентных родителей — дома их учат не обижать других, уважать одноклассников, не трогать их вещи — за этим в частных школах ведется контроль.

Некоторые родители же теперешних одноклассников сына считают нормальным, что их дети дерутся, — и даже поощряют такое поведение, думая, что так проявляется лидерство. Но только нам совсем не нравится, что ребенок приходит домой в синяках и рассказывает, как его душили в школе. Никому не хочется, чтобы в один день сын стал инвалидом из-за безответственности родителей других детей.

К учителям в госшколе вопросов нет — они стараются, но они сами заложники ситуации, когда у них по 35 детей в классе. А выбирать детей и родителей они, конечно же, не могут.

По учебе тоже вопросов нет: точно скажу, что в частной школе программа не сильнее. Хотя наш ребенок дополнительно занимается с репетитором. Преимущества госшкол — большое количество бесплатных кружков, но для них нужно свободное время в середине дня».

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