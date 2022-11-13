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Украинский спецназ уничтожил колонну армии РФ, наступавшую на Донецком направлении

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  • 13.11.2022, 14:30
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Украинский спецназ уничтожил колонну армии РФ, наступавшую на Донецком направлении

Разбитые оккупанты бегали среди техники, пытаясь спрятаться.

Воины Национальной гвардии Украины уничтожили врага, который наступал на Донецком направлении. Они сожгли танк и две боевые машины пехоты оккупантов. Оккупанты пытались продвинуться колонной: одним танком и 5 БМП, но не получилось.

Свою работу спецназовцы записали на видео. Феерические кадры опубликованы на Facebook-странице НГУ.

Отмечается, что военные РФ пытались продвинуться на Донбассе колонной из одного танка и пяти БМП.

Однако украинские бойцы помешали планам врага, нанеся удары по его технике.

По результатам боя гвардейцы уничтожили танк и две бронемашины пехоты захватчиков. На кадрах можно заметить, как последние оккупанты бегают среди техники, пытаясь спрятаться.

«Остальной технике РФ удалось отойти с линий огня. Но так их попытку наступления гвардейцы отбили», – уточнили в НГУ.

Напомним, что бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии ликвидировали российских оккупантов под Бахмутом на Донетчине, где продолжаются одни и самых ожесточенных боев. Работу по «демилитаризации» врага они посвятили освобождению Херсона.

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