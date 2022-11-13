Украинский спецназ уничтожил колонну армии РФ, наступавшую на Донецком направлении

Украинский спецназ уничтожил колонну армии РФ, наступавшую на Донецком направлении6
- 13.11.2022, 14:30
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Разбитые оккупанты бегали среди техники, пытаясь спрятаться.
Воины Национальной гвардии Украины уничтожили врага, который наступал на Донецком направлении. Они сожгли танк и две боевые машины пехоты оккупантов. Оккупанты пытались продвинуться колонной: одним танком и 5 БМП, но не получилось.
Свою работу спецназовцы записали на видео. Феерические кадры опубликованы на Facebook-странице НГУ.
Отмечается, что военные РФ пытались продвинуться на Донбассе колонной из одного танка и пяти БМП.
Однако украинские бойцы помешали планам врага, нанеся удары по его технике.
По результатам боя гвардейцы уничтожили танк и две бронемашины пехоты захватчиков. На кадрах можно заметить, как последние оккупанты бегают среди техники, пытаясь спрятаться.
«Остальной технике РФ удалось отойти с линий огня. Но так их попытку наступления гвардейцы отбили», – уточнили в НГУ.
Напомним, что бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии ликвидировали российских оккупантов под Бахмутом на Донетчине, где продолжаются одни и самых ожесточенных боев. Работу по «демилитаризации» врага они посвятили освобождению Херсона.